La RAM lance une nouvelle ligne Rabat-Laâyoune

Royal Air Maroc (RAM) consolide sa base aérienne régionale de Laâyoune en lançant, à compter du 11 mars prochain, une nouvelle ligne reliant la ville à Rabat, à raison de deux fréquences hebdomadaires, a-t-on annoncé jeudi. Les vols seront opérés par des avions de type B737-800, tous les lundis et mercredis à un tarif fixe et attractif qui est de 800 DH (TTC) aller simple, indique la RAM dans un communiqué, faisant savoir que les vols au départ de Laayoune seront programmés à 09H35 pour une arrivée à Rabat à 11H10. Quant aux vols au départ de Rabat, ils seront programmés à 12H00 pour une arrivée à 13H40.

La compagnie renforce également sa ligne reliant Laâyoune à Marrakech par une fréquence additionnelle (soit 3 au total) opérée tous les dimanches par des avions de type B737-800, au prix fixe de 700 DH TTC (aller simple), relève la même source, notant que les vols seront programmés au départ de Laayoune à 09H35 pour une arrivée à Marrakech à 10H55. Les vols au départ de Marrakech seront programmés à 21H10 pour une arrivée à Laayoune à 22H35.

“Ces nouvelles routes aériennes s’inscrivent dans le cadre de notre stratégie de stimulation du tourisme national. Elles permettront à nos concitoyens de se déplacer plus facilement dans les régions de Laayoune, Marrakech et Rabat aussi bien pour des raisons personnelles, touristiques ou professionnelles”, a indiqué le Président Directeur Général (PDG) de Royal Air Maroc, Hamid Addou, cité dans le communiqué. Royal Air Maroc porte ainsi le nombre des routes aériennes opérées sur son hub régional de Laâyoune à 8 lignes à raison de 41 fréquences par semaine, à savoir 14 vols par semaine de et vers Casablanca (au prix fixe de 800 dh TTC/ aller simple), 6 vols par semaine de et vers Agadir (au prix fixe de 600 dh TTC/ aller simple), 6 vols par semaine de et vers Dakhla (au prix fixe 600 dh TTC/ aller simple) et 6 vols par semaine de et vers Las Palmas (au prix fixe de 650 dh TTC/aller simple).

Il s’agit également de 3 vols par semaine de et vers Marrakech (au prix fixe de 700 dh TTC/ aller simple), 2 vols par semaine de et vers Rabat (au prix fixe de 800 dh TTC/ aller simple), 2 vols par semaine de et vers Guelmim (au prix fixe de 350 dh TTC/aller simple) et 2 vols par semaine de et vers Smara (au prix fixe de 300 dhs TTC/aller simple).

L’inauguration de la base aérienne de Royal Air Maroc à Laâyoune a eu lieu le 11 juin 2019, rappelle le communiqué, ajoutant que sa mise en place intervenait suite à la conclusion d’une convention de partenariat entre le Conseil de la Région de Laâyoune Sakia Al Hamra et Royal Air Maroc. Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de Royal Air Maroc qui vise à accompagner la stratégie de régionalisation avancée du Royaume. Une politique qui s’articule autour du renforcement des liaisons aériennes domestiques afin de contribuer au désenclavement des régions les plus éloignées du pays et de stimuler le développement économique et touristique.

S.L. (avec MAP)