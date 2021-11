La RAM a fait une annonce (PHOTO)

La Royal air Maroc a annoncé, ce mardi, qu’elle offre à sa clientèle de nouvelles prestations et des vols pour de nouvelles et nombreuses destinations.

Via son compte Twitter, la compagnie aérienne nationale a ainsi révélé qu’elle dessert 1000 destinations, pour quelque 170 pays, aux quatre coins du monde, à travers son affiliation à « Oneworld », la plus grande alliance de compagnies aériennes, créée le 1er février 1999.

La RAM a aussi précisé, dans son tweet, que l’on peut bénéficIer de points pour gagner et échanger des miles avec 14 compagnies aériennes, membres de l’alliance précitée et, ainsi, profiter de nombreux avantages et prestations.

Vous pouvez voyager vers près de 1000 destinations dans plus de 170 pays, gagner et convertir des miles auprès des 14 compagnies membres de l’alliance et profiter de plus d'avantages.

Avec oneworld, le monde s’offre à vous !

Plus d'info sur : https://t.co/hHJXSOul9J — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) November 15, 2021