La promotion des femmes en entreprise au centre d’une rencontre organisée par la BMCI

La BMCI a organisé en partenariat avec Women In Africa Initiative, une rencontre autour du thème « Promotion de la femme en entreprise, un enjeu majeur ! », mardi 3 juillet au sein de son siège social.

Dans le cadre de la promotion de la diversité des genres et de son partenariat avec Women In Africa Initiative, Laurent Dupuch, Président du Directoire de la BMCI et Aude de Thuin, Fondatrice de Women In Africa Initiative ont organisé une rencontre autour du thème « Promotion de la femme en entreprise, un enjeu majeur ! ». Soumaya Naamane Guessous, sociologue et femme marocaine engagée pour la cause de la femme et Yasmine Benamour, Administrateur, Directeur Général de HEM Business School ont pu échanger leur point de vue à ce sujet.

La BMCI a signé le 7 mai 2018 un partenariat avec Women In Africa Initiative, première plate-forme internationale de développement économique et d’accompagnement des femmes africaines leaders et à haut potentiel, en vue de la réalisation de projets concrets pour la promotion de la Diversité des genres.

En matière de diversité, la BMCI suit une politique de parité volontariste et engagée, et a pu enregistrer en 2017 un taux de 50% de collaboratrices au sein de la Banque ; dont 39% managers, 35% membres du Comité Exécutif et 21% membres du Conseil de Surveillance.