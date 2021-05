La présidente de la BERD effectue une visite virtuelle au Maroc

La présidente de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Odile Renaud-Basso, effectuera sa première visite officielle au Maroc les 24 et 25 mai en format virtuel, annonce vendredi la BERD dans un communiqué.

Renaud-Basso rencontrera, lors de cette visite, plusieurs membres du gouvernement, des opérateurs du secteur privé et des acteurs de la société civile, précise la même source.

«La BERD s’est engagée à soutenir la reprise économique, l’intégration régionale et le potentiel d’économie verte du Maroc et à promouvoir l’égalité des chances, en particulier pour lutter contre le chômage des jeunes et traiter les questions de genre », a affirmé la présidente de la BERD citée dans le communiqué.

En 2020, la BERD a intensifié son engagement dans le pays, avec 750 millions d’euros d’investissement, rappelle la même source.

«Nous sommes impatients de continuer à renforcer notre partenariat dans le cadre d’une nouvelle stratégie, qui complétera le plan de relance économique post-Covid-19, ainsi que le nouveau modèle de développement économique sur lequel le Maroc travaille», a ajouté Renaud-Basso.

La présidente de la BERD abordera avec ses interlocuteurs marocains la reprise post-Covid-19 et les investissements de la banque.

Le Maroc est un partenaire de longue date de la BERD. Il est devenu un pays d’opérations en 2012.

À ce jour, la Banque a investi plus de 3 milliards d’euros au Maroc à travers 73 projets et y possède trois bureaux, à Casablanca, Tanger et Agadir, rappelle la même source.

S.L. (avec MAP)