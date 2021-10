La plateforme d’information SNRTnews voit le jour

Ayant pour mission d’accomplir notre obligation d’informer, en notre qualité de pôle public, nous portons à votre connaissance que la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision a récemment lancé la plateforme d’information SNRTnews en deux langues : arabe et français. Fondé sur le principe de crédibilité, notre site d’information s’engage à fournir à ses lecteurs un contenu intégral avec toute la fiabilité requise en vue d’offrir un journalisme de rigueur, impartial, indépendant et équitable.

Nous mettons à la disposition du grand public, une plateforme complète, qui s’appuie sur l’information écrite, illustrée, audiovisuelle et en temps réel, et sur un contenu qui se présente sous différents genres journalistiques.

Il est à noter que la plateforme adopte la fonctionnalité du « Live », pour transmettre directement les événements phares sur le site et sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Youtube, en usant des dernières technologies mises au point en la matière.

La plateforme couvre l’actualité politique, le sport, l’économie, la culture, les arts, la technologie et le lifestyle. Elle s’ouvre sur le continent africain et sur le monde et est présente sur diverses plateformes : mobile, tablette et ordinateur, ainsi que sur les réseaux sociaux les plus importants : Facebook, Twitter et Instagram. Elle dispose également d’une chaîne YouTube et d’une application pour Android et IOS.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères considérations.