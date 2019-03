La nouvelle génération de Samsung Galaxy est disponible au Maroc (VIDEO)

La nouvelle génération de Samsung Galaxy est désormais disponible au Maroc. La filiale de la firme sud-coréenne au Maroc vient d’annoncer la commercialisation prochaine au royaume de ses nouveaux-nés.

Disponibles en précommande sur le site de Samsung, le S10e coute 7999 DH, le S10 sera commercialisé à 8999 DH tandis que le fameux S10+ est disponible à partir de 9990 DH.

Les prix varieront selon la capacité de stockage de l’appareil. Ainsi, le S10+ avec 512 Go de stockage coûtera 13.490 dhs, et celui avec 1 To de stockage vaudra 15.990 dhs. Samsung a également dévoilé sa dernière ligne de produits et d’accessoires tels que les Air Buds et la Galaxy Watch Active.

Pour les mordus de tendance qui souhaitent vivre plus sainement chaque jour, Galaxy Watch Active allie esthétique et technologie avancée. Grâce à ses nouvelles fonctionnalités, la Galaxy Watch Active offre des expériences nouvelles. Elle permet d’optimiser le suivi de la pression artérielle au poignet, gérer son stress en effectuant des exercices de respiration, par exemple, directement à partir du widget de stress, ou encore garder un suivi de son activité physique, grâce à sa capacité de détecter automatiquement l’activité physique pratiquée et ses fonctionnalités pour définir les objectifs et suivre les progrès.

Les Galaxy Buds sont le nec plus ultra des écouteurs sans fil pour ceux qui recherchent une expérience parfaitement connectée lors de leurs déplacements. Avec leur facteur de forme vraiment confortable, leurs commandes faciles, leur son clair et intelligent et leur taille compacte, ils offrent une expérience d’écoute suprême, avec le son de AKG.

Lire aussi: La caméra du SAMSUNG GALAXY S10+ en tête d’un classement mondial