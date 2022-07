La nouvelle DS 4 est arrivée sur le marché marocain

DS Automobiles continue sa croissance. DS 4 constitue le troisième modèle de sa gamme au Maroc et introduit une nouvelle génération de créations d’avant-garde.

Au cœur d’un segment C-Premium toujours aussi stratégique, DS 4 innove et crée une silhouette inédite, déclinée en trois inspirations : PERFORMANCE LINE, TROCADERO et TROCADERO CROSS

DS 4 se distingue par un design charismatique porté par un savoir-faire inégalé et une technologie avancée, avec des équipements inédits dans le segment.

Le jury de la 37e édition du Festival Automobile International a attribué le prix de Plus Belle Voiture de l’Année 2022 à DS 4.

Ce prix de Plus Belle Voiture de l’Année est le septième trophée attribué à DS Automobiles lors des huit dernières éditions du Festival Automobile International.

Aujourd’hui, DS Automobiles accélère son développement au Maroc avec le lancement du tout dernier bijou de la marque : La nouvelle DS 4. Posée sur des fondations solides avec un savoir-faire reconnu et une expertise, la nouvelle offre du segment C-Premium joue de raffinement et d’ingénierie de pointe pour conquérir de nouveaux adeptes.

Un design charismatique qui ouvre la voie à AERO SPORT LOUNGE

DS 4 présente des proportions exceptionnelles. Avec une largeur de référence à 1,83 mètre et de très grandes roues de 720 millimètres, pour une longueur compacte de 4,40 mètres et une hauteur de toit contenue à 1,47 mètre, les dimensions s’avèrent impressionnantes avec une prestance remarquable.

La face avant est marquée par une nouvelle signature lumineuse. Les projecteurs très affinés proposent le système DS MATRIX LED VISION combinant les feux matriciels et directionnels. Ils sont accompagnés par des feux de jour composés de deux lignes de LED de chaque côté (150 LED composent l’ensemble du système, 98 pour les feux de jour). Les DS WINGS lient les projecteurs à la calandre. Celle-ci se compose, selon les versions, d’une structure en deux parties avec des motifs pointe de diamant, aux tailles progressives, qui s’extraient d’une grille tridimensionnelle. Au-dessus, le long capot coiffant donne un élan qui dynamise la silhouette.

Le profil allie fluidité et lignes acérées. Les poignées de portes affleurantes accompagnent des surfaces sculptées sur les flancs. Le ratio épaisseur de caisse / roues de grand diamètre est hérité du concept DS AERO SPORT LOUNGE pour afficher une prestance inégalée.

À l’arrière, le pavillon s’étire pour descendre très bas sur une lunette arrière particulièrement inclinée, qui reçoit une sérigraphie « Réflective Design », symbole extérieur d’un savoir-faire reconnu. La silhouette gagne autant en style qu’en efficience aérodynamique. Les ailes arrière dévoilent une musculature généreuse avec des galbes et des arêtes vives sur la carrosserie, afin de mettre en valeur le pilier C, marqué d’une pointe noir brillant incrustée de l’emblème DS Automobiles. Une nouvelle génération de signature lumineuse est présentée à l’arrière avec un effet progressif d’écailles gravées au laser.

D’une même silhouette, DS 4 se transforme. Avec DS 4, au cœur de sa gamme, l’élégance domine grâce à un design de boucliers spécifique, de subtiles touches de chrome et un pavillon aussi disponible en noir destiné à donner une prestance athlétique.

DS 4 CROSS joue sur la perception visuelle d’un SUV avec un traitement de la partie inférieure des boucliers soulignée par une protection spécifique et une teinte noire mat. Les cadres supérieurs des vitres latérales noir brillant, une grille de calandre noir brillant, des jantes 19’’ distinctives, des barres de toit et un pavillon peint couleur carrosserie complètent l’ensemble.

Plus dynamique, DS 4 PERFORMANCE LINE propose une inspiration extérieure noire avec un pack black (DS WINGS, barre entre feux arrière, calandre et cadres des vitres latérales) et des jantes caractéristiques noires.

Pureté et fluidité du design intérieur, confections « fait-main »

DS 4 présente un intérieur numérique, fluide et ergonomique avec une intégration intuitive de chaque élément, tant pour sa fonction que pour son style. Cette fluidité est portée par des innovations dans le but d’une parfaite sérénité à bord de DS 4.

L’art du voyage s’illustre avec une nouvelle distribution des commandes regroupées en trois zones d’interactions, pour faciliter l’expérience. Le guillochage Clous de Paris, inspiré de la haute horlogerie, identifie et valorise ces pièces maîtresses :

– Le sabre de la planche de bord regroupe les commandes d’air conditionné et DS AIR : aérateur invisible.

– Les commandes de lève-vitres alignées avec les aérateurs latéraux intégrés aux portières.

– L’ensemble DS SMART TOUCH, un écran tactile de 5 pouces en lien avec DS IRIS SYSTEM, et DS E-TOGGLE, une commande compacte de boîte de vitesses automatique, placé sur la console centrale.

DS AIR, aérateur invisible est un système innovant de ventilation avec des aérateurs centraux très compacts en hauteur et équipés d’ailettes invisibles. Un flux d’air séparé par une ogive garantit une directivité optimale vers le haut et vers le bas. Tout fonctionne comme un aérateur classique, avec une efficacité optimale. Grâce à sa compacité verticale, il arbore un aspect intégré et sobre qui permet de structurer le design de la planche de façon fluide et épurée.

Emblématique de DS Automobiles, l’Intérieur du véhicule symbolise le meilleur du savoir-faire de la Marque, dans cet intérieur, les maîtres-selliers sont allés encore un peu plus loin dans l’intégration du savoir-faire français : des coutures non-débouchantes, où chaque surpiqûre est arrêtée pleine-peau, mettent en valeur le galbe des cuirs des panneaux de portes. C’est l’une des nombreuses interventions « fait-main » des intérieurs, comme le choix des décors de bois de Frêne Brun ou la confection des volants intégralement gainés de cuir.

Au Maroc, DS 4 est lancée en trois inspirations :

Inspiration PERFORMANCE LINE

La DS 4 Performance Line exalte les esprits sportifs, son raffinement est athlétique et affiche un tempérament dynamique avec de remarquables éléments extérieurs à la inspiration Noir Brillant, ses badges Performance Line à l’avant comme à l’arrière et ses jantes de série MINNEAPOLIS 19’’.

DS 4 Performance Line s’agrémente de détails et inspirations particulièrement racés qui la distinguent sur les routes. À son bord, un intérieur exclusif composé de matériaux nobles comme l’Alcantara et le tissu tressé, rehaussé de détails élégants, tels que les broderies Performance Line, les surpiqûres Carmin et Or, le volant perforé avec insert en carbone forgé, le guillochage Clou de Paris ou encore le pédalier aluminium, ainsi que de grandes surfaces avec de nombreux détails spécifiques conjuguant dynamisme et caractère, assurent une expérience à bord unique.

Inspiration TROCADERO

Graphique, dynamique, envoûtante et raffinée, la DS 4 TROCADERO offre une vision inédite de l’automobile.

À son bord, les technologies augmentées font parfaitement corps avec l’habitacle et l’inspiration Alcantara Noir avec sièges haute densité Mi Cuir – Mi Tissu Noir Basalte ainsi que son volant cuir fleur mistral.

Son toit ouvrant panoramique, ses jantes Firenze 19 et ses projecteurs matrix Full LED font de son design une grande pureté, à la fois technologique et ergonomique.

Inspiration TROCADERO CROSS

La DS 4 TROCADERO CROSS arbore une allure distinctive.

En plus des éléments proposés au niveau de la inspiration TROCADERO, les barres de toit Noir Brillant et les sabots avant et arrière en peinture aluminium viennent rehausser son design, d’une touche d’aventure pour les plus baroudeurs. Caractérisée par son allure charismatique, ses badges CROSS qui signent ses portières avant, ses jantes haut de gamme et ses options exclusives, elle inspire tous les voyages.

La DS 4 TROCADERO CROSS bénéficie de technologies exclusives qui procurent une sécurité en toutes conditions

Les versions TROCADERO et TROCADERO CROSS proposent :

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

Permet une vision intuitive et sereine de la route.

L’Affichage Tête Haute Étendu marque une expérience visuelle immersive qui s’apparente à la réalité augmentée. Projetées à travers le pare-brise sur une image d’une diagonale de 21’’ à une distance de 4 mètres, les données numériques semblent apparaître directement sur la route, pour ne jamais la quitter des yeux.

DS IRIS SYSTEM

Est un assistant personnel disposant d’une interface tactile et capable de reconnaître ce que vous lui direz pour que le système exécute ce que vous voulez, comme vous le voulez.

Assistant sensoriel est le nouvel écosystème d’information, intuitif, ergonomique et totalement personnalisable. Il intègre la navigation connectée en temps réel,

DS SMART TOUCH

Ecran tactile, raccourcis au bout des doigts, qui permet d’activer 6 raccourcis préférés : destination, contact, radio, configuration de climatisation… d’un seul geste sans quitter la route des yeux grâce au DS SMART TOUCH. Idéalement situé à portée de main, cet écran tactile obéit aux mouvements et reconnaît des gestes tels que le zoom, le dézoom ou encore l’écriture.

ADML Proximity

La DS 4 Trocadero et Trocadero Cross se déverrouillent automatiquement à l’approche de leurs conducteurs dans un rayon allant jusqu’à 2 mètres et les poignées de portes, jusque-là invisibles, se déploient. Le démarrage de la voiture se fait ensuite aisément grâce à la commande Start/Stop. À l’éloignement, le principe est le même, les poignées se rétractent et le véhicule se verrouillent automatiquement.

Prix de lancement :

Au Maroc les DS 3 inspirations sont lancées sur le marché selon les prix suivants :

Performance line :329 900,00 DH,

Trocadero à 369 900,00 DH

Trocadero CROSS à 379 900,00 DH.

Et, 5 ans de garantie pour les 100 premières voitures.