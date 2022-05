La nouvelle Citroën C4 élue « Car of the year Morocco 2022 »

Lancée en 2021 au Maroc par SOPRIAM, la nouvelle Citroën C4, a été élue jeudi 12 lai, voiture de l’année lors de la 3ème édition du « COTY MOROCCO 2022 » organisée par l’Association des Importateurs de Véhicules au Maroc (AIVAM).

L’événement « CAR OF THE YEAR MOROCCO » est le rendez-vous annuel majeur qui fête l’automobile dans notre pays, et élit la voiture de l’année suite à une série d’essais statiques et dynamiques, effectués par un jury sélectionné de journalistes et d’experts spécialisés dans l’automobile.

La Nouvelle Citroën C4 a remporté ce concours face à 7 autres voitures finalistes et a été le modèle le plus voté par le jury de cette prestigieuse compétition, il a été sélectionné finaliste au premier tour à côté de 17 autres véhicules nominés.

Berline compacte de nouvelle génération, Nouvelle Citroën C4 a bousculé les codes du segment et s’est fortement distinguée par la posture surélevée et le style affirmé de sa silhouette qui combine l’élégance et le dynamisme d’une berline, tout en adoptant les codes du SUV pour plus de force et de caractère. Elle marque la nouvelle étape du style Citroën également caractérisé par le confort à travers le programme Citroën Advanced Comfort qui renforce le bien-être à bord.

Fabriquée par Stellantis et lancée en septembre 2021 au Maroc par l’importateur exclusif de la marque SOPRIAM, Nouvelle Citroën C4 a rencontré un franc succès auprès des clients grâce à un positionnement au cœur du segment des berlines compactes avec une large gamme de 3 versions (FEEL, SHINE & SHINE PACK) et des motorisations Diesel en boîte de vitesses manuelle ou automatique ainsi qu’une riche dotation en équipements.