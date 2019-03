La nouvelle BMW Série 3 incarne à la perfection le plaisir de conduire et la sportivité sur le segment des berlines intermédiaires depuis plus de 40 ans. Dotée d’un design résolument dynamique, d’une formidable agilité, d’une efficience hors pair et d’équipements innovants, elle décline à merveille les qualités caractéristiques de BMW et s’impose comme une référence sur son segment.

Pour cette toute nouvelle version, BMW mise principalement sur la tradition sportive de la Série 3 dont les exploits en compétition lui ont assuré une solide réputation auprès des amateurs de voitures aux caractéristiques dynamiques. La septième génération de la berline sportive insuffle un nouvel élan sur ce segment en établissant de nouvelles références en matière de dynamique de conduite, de qualité premium et d’innovation.

Design extérieur : des lignes claires et précises qui soulignent la sportivité du modèle

Le nouveau langage de conception de BMW incarne la modernité et le dynamisme de la nouvelle BMW Série 3 grâce à des lignes tracées avec une grande précision et des surfaces bien dessinées. Elle est plus longue de 76 mm que sa devancière (soit 4 709 mm au total), plus large de 16 mm (1 827 mm) et plus haute d’à peine 1 mm (1 442 mm). Son empattement (+ 41 mm à 2 851 mm) et sa voie (+ 43 mm à l’avant, + 21 mm à l’arrière) ont également été revus à la hausse, contribuant ainsi directement à améliorer l’assiette et l’agilité du modèle.

Habitacle : quand élégance rime avec sportivité

Le tout nouveau langage de conception de la marque offre également une grande clarté à l’organisation des surfaces au sein de la nouvelle BMW Série 3 Berline, accentuant ainsi la sensation d’espace du cockpit et recentrant l’essentiel autour du conducteur afin de favoriser la concentration de celui-ci. Le nouvel écran qui combine l’écran de contrôle et le combiné d’instruments, la console centrale surélevée et l’harmonisation soignée de l’éclairage intérieur, la modernité du tableau de bord et des habillages de portières rendent l’habitacle spacieux tout en lui donnant une coloration résolument sportive.

Les commandes sont rassemblées au sein de panneaux à la structure extrêmement claire. Au centre du combiné d’instruments, les afficheurs et les boutons dédiés à l’air conditionné et à l’aération forment un ensemble sobre, tandis que les commandes de l’éclairage sont situées sur un bandeau placé à proximité du volant sport en cuir fourni de série. Le bouton de démarrage et d’arrêt du moteur est désormais situé sur le nouveau panneau de commande de la console centrale, tandis que le levier de vitesses ou le sélecteur, redessiné, est flanqué du Controller iDrive et des touches du Sélecteur de mode de conduite ainsi que du frein de stationnement électromécanique.

Cinq motorisations sobres et puissantes disponibles

Cinq motorisations puissantes et sobres de la nouvelle BMW Série 3 Berline seront disponibles en 2019. La gamme comprend deux moteurs à essence quatre cylindres qui développent 135 kW/184 ch pour la BMW 320i (consommation de carburant en cycle mixte : 6,0 – 5,7 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 137 – 129 g/km) et 190 kW/258 ch pour la BMW 330i (consommation de carburant en cycle mixte : 6,1 – 5,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte 139 – 132 g/km) ainsi que deux moteurs Diesel quatre cylindres développant 110 kW/150 ch pour la version BMW 318d (consommation de carburant en cycle mixte : 4,5 – 4,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 120 – 112 g/km) et 140 kW/190 ch pour la BMW 320d (consommation de carburant en cycle mixte : 4,7 – 4,4 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 122 – 115 g/km). Un moteur diesel six cylindres en ligne de 195 kW/265 ch complète la gamme en équipant la BMW 330d (consommation de carburant en cycle mixte : 5,2 – 4,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 136 – 128 g/km).

Nouvelle étape vers la conduite automatisée

La nouvelle BMW Série 3 Berline est dotée d’une gamme de systèmes d’aide à la conduite innovants considérablement revue à la hausse, faisant du nouveau modèle un pionnier en matière de conduite automatisée. Sont par ailleurs proposés en option un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, un assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, un assistant de maintien de voie, un avertisseur de franchissement de ligne, une protection contre les chocs arrière et un système d’alerte aux intersections. Le système Drive Assistant Pro, qui regroupe plusieurs dispositifs d’amélioration du confort et de la sécurité, et également disponible en option. Il comprend notamment l’assistant directionnel et de contrôle de trajectoire, qui coopère avec le conducteur pour maintenir le véhicule dans sa trajectoire notamment pour les passages étroits, ainsi que l’assistant de maintien de voie avec protection active contre les chocs latéraux et un dispositif d’aide à l’évitement. L’Affichage Tête Haute BMW HUD nouvelle génération dispose quant à lui d’une surface de projection élargie, d’une nouvelle charte graphique et de nouveaux contenus.

Le système de radars de stationnement et la caméra de recul aident le conducteur à effectuer des manoeuvres et à se garer sur des places de stationnement ou à en sortir. Est également proposé de série, le système Park Assist qui assure le maniement du volant, l’accélération, le freinage et le changement de rapports de la boîte de vitesses Steptronic lors des manoeuvres de stationnement. Ce système comprend notamment un assistant marche arrière qui peut faire reculer le véhicule sur une distance pouvant aller jusqu’à 50 mètres en lui faisant faire la trajectoire identique empruntée au préalable en marche avant.

Lancement de la nouvelle BMW Série 3 au Maroc

Pour son lancement au Maroc, Smeia proposera quatre finitions différentes de la nouvelle BMW Série 3 Berline : Lounge, Sport, Luxury et Pack M. En matière de motorisations, seront disponibles dés le lancement en mars 2019 la 320d et la 330i, le restant des motorisations suivra au courant de l’année 2019 : la 318d en juin 2019, la 320i ainsi que la 330d seront disponibles dès le mois d’octobre 2019. La nouvelle BMW Série 3 en version 320d Lounge sera proposée à partir de 438 000 Dhs.

K.B.