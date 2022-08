La montre intelligente Huawei Watch GT 3 Pro remporte un prix prestigieux

Dernier d’une longue série de récompenses dans le domaine de la technologie grand public, le prix EISA de la meilleure montre intelligente fait de la WATCH GT 3 Pro de HUAWEI un précurseur dans le secteur.

Huawei Consumer Business Group (CBG) a reçu aujourd’hui un prix de l’Expert Imaging and Sound Association (EISA) pour son dernier produit smartwatch, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro. Composée de plus de 60 magazines, sites Web et journalistes internationaux spécialisés dans l’électronique grand public parmi les plus respectés, l’EISA a désigné la HUAWEI WATCH GT 3 Pro comme son » meilleur produit smartwatch pour 2022-2023 « , sur la base des évaluations techniques indépendantes de ses membres. Huawei a été récompensé dans cette catégorie pour la troisième année consécutive. Cette récompense fait suite à plusieurs autres prix décernés à la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, qui a également remporté de prestigieux prix de l’industrie décernés par des journaux comme Android Headlines, Tech Advisor et PhoneArena.

Dans les commentaires des membres du jury, l’EISA a qualifié la HUAWEI WATCH GT 3 Pro de « montre intelligente la plus aboutie et la plus perfectionnée de Huawei à ce jour », faisant l’éloge de son « design classique » et « luxueux », qui comprend un « boîtier en titane, un dos en céramique et une face en verre saphir », ainsi que de l’écran AMOLED « net » et « coloré » de Huawei. Son « système d’exploitation avancé » et sa » panoplie d’applications et de fonctionnalités » ont également été salués, notamment la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang, les tests de stress, la résistance à l’eau et l’autonomie » exceptionnelle » de la batterie.

Dernière-née de la très populaire série HUAWEI WATCH GT de Huawei, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro est une smartwatch phare qui vise à allier un artisanat exquis à une esthétique haut de gamme, permettant aux utilisateurs de faire passer leur santé et leur forme physique au niveau supérieur, ou même de plonger dans des eaux totalement inexplorées grâce à son imperméabilité à 5 ATM et 30 mètres. Dotée d’un look néocristallin haut de gamme dans les coloris Titane ou Céramique, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro se révèle être la montre ultime.

Compagnon de travail qui illustre encore mieux les avantages de la vie Seamless AI et de la stratégie 1+8+N de Huawei.

Doté d’une batterie plus robuste et d’un temps de charge 30 % plus rapide que la dernière génération, le HUAWEI WATCH GT 3 Pro offre également une multitude de fonctions de suivi spécialisées qui peuvent aider les utilisateurs à améliorer leurs habitudes de vie quotidiennes. Ces fonctionnalités comprennent plus de 100 modes d’entraînement, l’analyse de l’ECG[2], la surveillance intelligente de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil HUAWEI TruSleep 2.0. Conformément à la formule de connectivité de Huawei Seamless AI life, les utilisateurs peuvent également associer la HUAWEI WATCH GT3 Pro à d’autres appareils intelligents, y compris d’autres produits Huawei, ainsi que les téléphones iOS et Android.

» Nous sommes tous extrêmement honorés au sein du groupe Huawei de recevoir le prix EISA Best Smartwatch 2022-2023 pour la HUAWEI WATCH GT 3 Pro, d’autant plus que c’est la troisième année consécutive qu’un appareil Huawei remporte le prix estimé de l’EISA pour les smartwatchs « , a commenté Kevin Ho, Directeur Général des Opérations de Huawei Consumer Business Group. « Huawei s’engage depuis longtemps à utiliser la technologie pour améliorer et simplifier notre vie quotidienne, en nous permettant d’atteindre nos objectifs personnels et professionnels d’une manière qui renforce notre estime de soi. Avec sa panoplie de fonctions de suivi de la santé et de la forme physique, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro est l’exemple parfait qui illustre la manière dont Huawei se sert de la technologie grand public afin que nous devenions une version meilleure et plus épanouie de nous-mêmes. »

Composée d’experts de l’électronique grand public provenant de plus de 30 pays, l’EISA est divisée en six groupes d’experts en appareils mobiles, haute-fidélité, home cinéma et en électronique automobile. Chaque année, les membres de l’EISA désignent une liste de produits qu’ils considèrent comme les plus performants dans chacun de ces groupes d’experts. Ces nominations sont ensuite présentées à l’assemblée générale annuelle de l’EISA, où les membres procèdent à une délibération approfondie avant de voter pour le gagnant de chaque catégorie. Ce prix prestigieux de l’EISA vient s’ajouter à une longue et illustre liste de récompenses que le HUAWEI WATCH GT 3 Pro a récemment reçues.

Nommé également comme le Choix de la rédaction par Android Headlines, PhoneArena et Tech Advisor, la HUAWEI WATCH GT 3 Pro a été à plusieurs reprises distinguée pour son look haut de gamme et sa collection impressionnante de fonctionnalités. Dans son article, Android Headlines a qualifié l’appareil d' »offre convaincante » avec un « logiciel nettement amélioré », un « excellent écran » et une « qualité de fabrication de premier ordre ». PhoneArena, quant à lui, a distingué le HUAWEI WATCH GT 3 Pro pour son offre Bluetooth HarmonyOS, son mode Five Dive et ses fonctions de chargement sans fil. Décrivant l’appareil comme un » élément original dans l’univers des accessoires technologiques « , Tech Advisor a également fait l’éloge du HUAWEI WATCH GT 3 Pro pour son » design attrayant et haut de gamme » et ses fonctionnalités » riches » et » variées « .