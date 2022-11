La ministre Fatim-Zahra Ammor prend part au World Travel Market 2022

Une participation marocaine distinguée au World Travel Market 2022 à Londres, marquée par la présence de Madame La Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor

Dans le cadre du plan d’accélération de la relance du secteur du tourisme, Madame Fatim-Zahra Ammor a pris part au World Travel Market 2022 à Londres, aujourd’hui, lundi 07 novembre, aux côtés d’une importante délégation marocaine.

Cette participation survient dans le cadre des efforts du Ministère et de l’ONMT de développer davantage le marché britannique qui, avec plus de 600 000 arrivées en 2019, est le 3ème plus grand marché émetteur pour le Maroc après la France et l’Espagne, et le 2ème en termes de nuitées enregistrées. Compte tenu du potentiel de développement important de ce marché, l’objectif du Ministère et de l’ONMT est de doubler le nombre de touristes britanniques vers notre pays sur les 4 prochaines années.

Pour ce faire, Madame La Ministre, accompagnée de Monsieur Adel El Fakir, a rencontré plusieurs acteurs britanniques majeurs dont Expedia Inc, l’une des agences de voyages en ligne leader dans le monde, disposant de plusieurs marques internationales, ainsi que les groupes leaders TUI et EasyJet. Ces réunions ont permis de faire le point sur les partenariats en cours et d’explorer de nouvelles pistes de développement afin d’accélérer le rythme de croissance.

Le WTM 2022 a permis également à la délégation marocaine de promouvoir la destination Maroc et sa singularité auprès d’acteurs mondiaux de l’industrie du tourisme et de milliers de visiteurs du salon, à la recherche de leur prochaine destination de voyage.

Le salon offre par ailleurs une opportunité clé de rencontrer la presse touristique internationale la plus influente. À ce titre, Madame Fatim-Zahra Ammor a eu le plaisir de promouvoir la destination Maroc auprès d’Euronews et The Sun.

Ont fait partie de cette importante délégation l’ONMT, le président de la confédération nationale du tourisme, les présidents des différentes fédérations, les Centres Régionaux du Tourisme et plusieurs opérateurs privés.

A propos du World Travel Market :

Le WTM rassemble chaque année, la communauté mondiale du voyage en offrant aux différents acteurs de l’industrie l’opportunité de se rencontrer et de promouvoir leurs services et destinations. Il accueille des exposants de différents secteurs, dont l’hôtellerie, l’aérien, les technologies de voyage…

En 2019, le WTM a accueilli 4690 exposants, plus de 33 000 visiteurs et plus de 5400 acheteurs voyages.