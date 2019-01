La MDJS obtient le renouvellement du Label de la CGEM

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) a annoncé ce jeudi, avoir obtenu le renouvellement du label RSE de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) en matière de “Responsabilité Sociale de l’Entreprise”.

Le Label RSE de la CGEM, qui consacre le respect par les entreprises des principes de responsabilité sociale et de développement durable, est octroyé pour une durée de 3 ans et est renouvelé à l’issue de cette période.

Il est attribué par le Président de la Confédération sur avis d’un comité d’attribution à la suite d’une évaluation managériale menée par l’un des tiers experts accrédités par la CGEM.

“Ce label constitue une reconnaissance des engagements des entreprises en matière de responsabilité sociétale et récompense la prise en compte des intérêts et attentes des différentes parties prenantes dans le cadre d’une démarche de progrès continu en créant de la valeur ajoutée pour leur environnement et en impactant positivement leurs écosystèmes”, se félicite la MDJS dans un communiqué.

Partenaire numéro un du sport national, la Marocaine des Jeux et des Sports a pour mission de soutenir le sport marocain en versant l’intégralité de ses bénéfices au FNDS (Fonds National de Développement du Sport). Les ressources financières versées au FNDS sont destinées à subventionner les actions des fédérations sportives et à accompagner les sportifs de haut niveau, dans le cadre de leur préparation et de leur participation aux compétitions régionales et internationales. Ces ressources permettent également de financer de nombreux projets d’infrastructures sportives, de proximité notamment.

Au-delà du financement du sport marocain, la MDJS œuvre à la promotion des valeurs universelles liées au sport telles le fairplay, la solidarité ou l’esprit d’équipe, via le soutien à des actions de proximité à travers tout le Royaume dans le cadre d’une politique de sponsoring inclusive.