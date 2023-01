La MDJS et Damane Cash se mobilisent pour l’inclusion financière

La Marocaine des Jeux et des Sports (MDJS) représentée par son Directeur général, Younes El Mechrafi et Damane Cash (BMCE Group), représentée par Maha Kohen, Présidente du Directoire, ont signé ce mardi 24 janvier 2023 au siège de la MDJS, une convention de partenariat ayant pour objet l’innovation au service de l’inclusion financière. Cet accord comprend plusieurs axes, en ligne avec la dynamique engagée par les deux institutions.

Désormais, les joueurs de la MDJS pourront se diriger vers l’une des 900 agences Damane Cash pour recharger leurs comptes de jeu en ligne. En plus des canaux jusque-là disponibles (dépôt d’espèce, virement, cartes monétiques), les joueurs pourront à présent également alimenter leur compte au niveau d’un point de vente Damane Cash. Les gagnants pourront aussi y récupérer leurs gains, sans se déplacer au siège de la MDJS.

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche responsable et citoyenne de la MDJS qui vise à canaliser la demande de jeux vers un circuit formel via sa nouvelle plateforme de jeu en ligne www.mdjsjeux.ma. À travers ces nouveaux services de proximité, la MDJS renforce sa politique d’amélioration de l’expérience client en matière de proximité, d’instantanéité et de sécurité.

Ce partenariat permettra à Damane Cash, à travers une offre digitale adaptée à la clientèle de la MDJS, de poursuivre sa stratégie de diversification de son offre de produits et services de proximité, et d’équiper une cible, faiblement bancarisée, en comptes de paiement et M-wallets gratuits.