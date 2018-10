La MDJS “Entreprise citoyenne de l’année” (VIDEO)

Dimanche 31 Septembre 2018, à l’espace Toro – Casablanca, s’est tenue la cérémonie officielle de la 3ème édition des Trophées SISL, en marge du Salon International du Sport et des Loisirs (SISL).

Ce salon a regroupé plus de 160 exposants sur une surface de 20000 mètres carrés, et a permis aux professionnels et aux amateurs du monde sportif de se rencontrer et d’échanger durant quatre journées riches en conférences et en animations.

Dans ce cadre, la 3ème édition des trophées SISL, qui valorisent les bonnes pratiques et les actions contribuant au développement du sport marocain, a récompensé les acteurs qui se sont illustrés durant l’année.

La MDJS s’est ainsi vue décerner le prix SISL 2018 de « l’entreprise citoyenne de l’année », récompensant l’initiative #3andiBlasti lancée le 6 avril dernier pour célébrer le sport au féminin à l’occasion de la Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la Paix créée par les Nations Unies.

Rhita Lahlou, Directrice de la communication de la MDJS, s’est déclarée à l’occasion de l’obtention de ce prix, « très fière de cette distinction, fruit du travail d’une équipe très engagée dans le soutien au sport national et aux valeurs de la citoyenneté depuis de nombreuses années ».

Les 15 spots de cette campagne, disponibles sur http://3andiblasti.com/, ou sur la page Facebook de la MDJS, visent la promotion de la pratique sportive au féminin en pointant certaines idées reçues.

#3andiBlasti a valu à la MDJS le prix « de l’annonceur de l’année » lors de l’African Cristal Festival, qui révèle les meilleures créations du continent africain en matière de publicité.