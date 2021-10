La masse monétaire progresse en septembre selon Bank Al-Maghrib

Le rythme de croissance annuelle de l’agrégat monétaire M3, qui représente la masse monétaire, a marqué une progression de 7,3% en septembre 2021 contre 7,5% un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète principalement la progression des dépôts à vue auprès des banques de 8,1% après 8,7%, de la circulation fiduciaire de 5,5% après 5,3% et des comptes à terme de 4,5% au lieu de 1,2%, indique BAM dans ses indicateurs clés des statistiques monétaires de septembre 2021.

Par contrepartie, les avoirs officiels de réserve ont enregistré une hausse de 3,7% en septembre contre 5,8% en août et les créances nettes sur l’Administration centrale de 7,6% après 11,4%, fait savoir la même source.

En glissement mensuel, l’agrégat M3 s’est accru de 0,8 % pour atteindre 1.550,5 milliards de dirhams (MMDH), reflétant principalement la hausse de 1,1% de la monnaie scripturale, de 0,3% des placements à vue et à terme auprès des banques et de 4,6% des détentions en titres d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaire et une baisse de 0,7% de la circulation fiduciaire.