La marque Taous s’associe à l’actrice Safae Hbirkou (VIDEO)

CONTENU DE MARQUE – Taous, l’expert de la nature marocaine depuis plus de 40 ans, s’associe à l’actrice Safae Hbirkou qui devient l’égérie de ses shampoings à la protéine de blé.

Symbole de simplicité et d’authenticité, Taous accompagne la vie des familles marocaines depuis des générations avec des produits aux propriétés naturelles et à l’efficacité optimale.

Animée par une ambition d’innovation continue, Taous a lancé en 2017 une gamme complète de shampoings qui nourrissent les cheveux en profondeur de la racine jusqu’aux pointes grâce à une formule unique à base de protéine de blé.

Aussi, la marque a fait le choix de s’associer en 2019 à Safae Hbirkou, qui devient ainsi l’égérie de sa gamme exclusive de shampoings à base de protéine de blé. L’actrice marocaine, dont la carrière connaît un succès grandissant, possède toutes les qualités que Taous promeut depuis plus de quarante ans : le naturel, la vitalité, la bienveillance et la proximité.

Depuis 2016, Taous capitalise sur son expertise de 42 ans dans la création de produits d’hygiène pour étendre son savoir-faire au shampoing. Avec une large gamme de produits, Taous répond à tous les besoins en gardant les mêmes principes qui ont garanti son succès à travers les décennies : s’inspirer de la nature pour vous offrir ce qu’elle offre de meilleur. Tous les shampoings Taous sont formulés à base de protéine de blé qui offrent aux cheveux force et nutrition, et garantis 0% silicones, parabènes et colorants pour un soin tout en douceur.

Quatre variantes sont proposées:

Le shampoing purifiant, destiné aux cheveux gras, purifie le cuir chevelu en dégraissant les cheveux sans les alourdir avec de l’extrait de bardane.

Le shampoing fortifiant, destiné aux cheveux normaux, préserve la santé des cheveux grâce à de l’extrait de calendula aux propriétés apaisantes et adoucissantes.

Le shampoing adoucissant, destiné aux cheveux secs, nourrit les cheveux par l’action d’un complexe riche et équilibré d’huiles nutritives.

Le shampoing antipelliculaire, combine la fleur de capucine mentholée à l’extrait de feuilles d’arganier, apportant une triple action aux cheveux et au cuir chevelu : antipelliculaire, rafraîchissante et adoucissante.

En puisant dans les bienfaits de la nature marocaine et en sélectionnant minutieusement ses ingrédients, Taous a ainsi conçu des shampoings aux propriétés exceptionnelles avec, à la clé, des résultats surprenants pour purifier, fortifier, adoucir ou encore éliminer les pellicules !

A.K.A.