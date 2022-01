La marque Renault relève le challenge de l’électrification

Renault poursuit sa croissance sur le marché de l’électrique et renforce sa position en Europe. La gamme E-Tech (VE et motorisations hybrides*) représente désormais 30% des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2021 (vs 17% en 2020).

En Europe, Renault est 3ème sur le segment des EV et ZOE atteint la 2ème place.

Les ventes de véhicules électriques Renault s’établissent à 14%, dans un marché VE qui représente 10% en Europe.

Renault est également leader en France sur le marché des modèles électrifiés (VE+hybrides). o Le succès de la technologie E-Tech contribue à la solidité des chiffres.

Renault met en œuvre une politique commerciale sélective qui favorise la croissance sur les segments créateurs de valeur :

Au 2ème semestre 2021, les ventes au particulier progressent de 10 points (vs 1er semestre 2021) pour atteindre 50 %.

La reconquête du segment C a bien démarré, avec plus de 60 000 commandes de Renault Arkana en Europe dont 42 000 ventes enregistrées depuis son lancement en juin 2021. La technologie innovante E-Tech, qui représente 56% de son mix des ventes, continue à séduire et à satisfaire les clients.

Renault réaffirme sa stratégie de marque globale :

La part des marchés hors Europe représente désormais 44% des ventes du constructeur automobile (+2 pts vs 2020) avec une attention accrue portée sur les profits.

Renault retrouve son leadership sur le marché européen des véhicules utilitaires (part de marché à 15,7% hors pick-ups), grâce aux lancements réussis des modèles Express Van et Kangoo Van. o Le tout nouveau Kangoo Van a été élu ‘’Van International de l’Année 2022’’

Renault va pouvoir profiter de cette base solide et performante construite en 2021 pour accélérer sa croissance vers l’électrification et le segment C grâce à deux lancements majeurs : Mégane E-Tech Electric et Austral, qui seront lancées en 2022.

Renault confirme sa transition rapide vers l’électrique

Renault confirme sa transition rapide vers l’électrique avec une croissance impressionnante de son volume de VE et d’hybrides* de +52% des ventes de VP en Europe. La gamme E-Tech représente désormais 30 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe en 2021 dans un marché électrifié qui représente 26% du MTM. En Europe, Renault est sur le podium du marché des VE en France (leader), en Italie (2ème) et en Allemagne (3ème).

Lancée en 2012, Renault ZOE maintient sa forte position de leader du marché sur le segment des VE en France et se place 2ème en Europe.

Concernant le mix des ventes de véhicules particuliers hybrides*, Renault continue d’afficher de solides performances : Clio 19%, Captur 24% et Arkana 56%.

Optimisation du Mix

Face aux conséquences persistantes de la pandémie COVID-19 et de la pénurie de composants, Renault a mis en place une politique de vente sélective. Les ventes mondiales ont atteint 1 751 089 unités (-6,7% vs 2020) et une part de marché de 4,7% (-0,6 pts vs 2020, MTM hors Chine et Amérique du Nord). En Europe, Renault a atteint une part de marché de 7,1% (-0,7 pts) à 984 784 unités.

En 2021, Renault a mis en place une stratégie d’optimisation de son mix canal et de ses prix. Le mix des ventes aux particuliers a gagné +10 pts entre le 1er semestre (40%) et le 2nd semestre (50 %), avec un revenu net par véhicule plus élevé.

Renault s’est concentré sur la progression de son mix canal en se basant sur une stratégie de « valeur plus que volume ». Cette évolution, qui avait commencé avant les ruptures de stock induites par la pandémie, permet des progrès au niveau prix/mix. Le revenu net par véhicule, qui est en hausse, bénéficie de deux atouts forts de la marque : les ventes du mix technologique E-Tech et des commandes de niveaux de finition élevés avec Arkana RS Line représentant 49% des commandes en Europe et un mix des ventes des finitions Intens et RS Line combinées représentant 86% du mix.

La reconquête du segment C est prometteuse également, grâce à la toute nouvelle Renault Arkana. Depuis son lancement européen en juin, les commandes ont atteint plus de 60 000 unités en Europe, dont 56% en version E-Tech. Les ventes de véhicules particuliers sur le segment C ont augmenté passant de 22% à 25%.

Renault : marque globale

La part des marchés hors Europe représente désormais 44% des ventes du constructeur automobile (+2 pts vs 2020) avec une attention accrue portée aux profits. Le lancement du Nouveau Renault Duster contribue au succès de notre stratégie, avec un niveau de ventes élevé : 41 000 unités en Russie (+31% vs 2020), 22 000 unités au Brésil (+15% vs 2020), 6 200 ventes au Mexique (+55% vs 2020) et 9 100 ventes en Colombie (+34% vs 2020).

En Inde, le tout nouveau Renault Kiger est un succès avec 29 000 unités vendues. Représentant déjà 30 % des ventes de Renault, il confirme la stratégie de montée en gamme de Renault pour ce marché.

Sur le marché des véhicules utilitaires, Renault est également un leader européen avec de nombreux lancements réussis. Une toute nouvelle offre de véhicules utilitaires est désormais disponible pour nos clients : Express Van, Kangoo Van et Trafic. L’organisation ‘’International Van Of The Year’’ a décerné au tout nouveau Kangoo Van le titre prestigieux de « 2022 Van Of The Year ». Cette reconnaissance confirme la solidité de la division Renault Véhicules Utilitaires.

En Europe, la part de marché des utilitaires légers s’est élevée à 15,7% (+1 pt vs 2020 hors pick-ups). Renault se classe 1er sur le segment des petits fourgons et 2ème sur celui des moyens/grands fourgons.

Renault reste le leader incontesté du véhicule utilitaire léger en France avec 124 700 ventes et une part de marché de 28,8% grâce à ses trois meilleures ventes : Renault Master, Renault Trafic et Renault Kangoo Van.

Fabrice Cambolive, Directeur des Ventes et des Opérations de la marque Renault, conclut :

« Je tiens à remercier nos partenaires commerciaux et nos équipes de vente pour ces résultats impressionnants, obtenus en dépit d’un contexte difficile. Renault a pu réaliser 1 vente sur 3 sur E-Tech et 1 vente sur 2 aux particuliers. Renault profite de ces bons résultats obtenus en 2021 pour consolider sa trajectoire positive et se positionner à nouveau sur le segment C en 2022, en s’appuyant sur les lancements de la toute nouvelle Mégane E-Tech Electric et de la toute nouvelle Austral. Nous regardons vers 2022 avec l’ambition d’aller de l’avant, forts de la cohérence de notre portefeuille de produits et de notre approche commerciale. »

*Inclus Hybrid (HEV) et Plug-In Hybrid (PHEV), hors Micro-Hybrid (MHEV)

TOTAL VENTES VP+VU

Cumul à fin décembre* 2021 2020 % variation RENAULT VP 1 318 785 1 471 276 -10,4 VU 374 824 314 945 19,0 VP + VU 1 693 609 1 786 221 -5,2 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 57 480 90 300 -36,3 TOTAL VP 1 376 265 1 561 576 -11,9 VU 374 824 314 945 19,0 VP + VU 1 751 089 1 876 521 -6,7

* Périmètre = hors Chine

CLASSEMENT DES 15 PRINCIPAUX MARCHES – CUMUL A FIN

DECEMBRE 2021*

Classement Marchés Volumes Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 France 393 688 18,8 2 Allemagne 134 029 4,6 3 Russie 131 550 7,9 4 Brésil 127 159 6,5 5 Inde 95 878 2,7 6 Italie 89 240 5,4 7 Turquie 81 280 11,0 8 Espagne + Îles Canaries 72 708 7,2 9 Corée du Sud 61 096 3,6 10 Royaume-Uni 50 554 2,5 11 Colombie 47 606 20,7 12 Argentine 35 374 9,9 13 Belgique + Luxembourg 35 011 6,8 14 Pologne 30 739 5,9 15 Mexique 28 218 2,8

* Périmètre = Renault + RSM et VP+VU