La marque « Morocco Now » promue aux USA (VIDEO)

Il y a quelques jours, le Maroc annonçait, lors de l’exposition universelle de Dubaï, le lancement de la marque « Morocco Now ». Il s’agit de la marque nationale d’investissement et d’export lancée par l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

L’objectif de « Morocco Now » est de faire rayonner davantage le Maroc en tant que hub industriel et exportateur de 1er rang. Et cela semble bien partie car la marque est actuellement promue en plein Time Square, à New York. En effet, la vidéo présentant la nouvelle marque défile sur un immense écran publicitaire de la prestigieuse avenue new-yorkaise.

M.F.