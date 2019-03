La marque Centrale lance une nouvelle gamme de lait

La marque Centrale innove et lance une nouvelle gamme de lait: “Centrale Ta9alid Bladi”.

“Inspiré de nos belles traditions marocaines, ce lait associe le bon lait Centrale à des parfums traditionnels appréciés”, indique Centrale dans un communiqué parvenu à Le Site info.

“Idéal pour accompagner les moments de convivialité, célébrations familiales et autres moments de partage quotidiens, ce lait apporte une touche de gourmandise et d’originalité aux pauses quotidiennes et donne un relief particulier aux préparations culinaires. Les amateurs de saveurs raffinées et de recettes traditionnelles trouveront leur bonheur dans les mets et gâteaux à base de lait”, peut-on lire.

Pour le lancement de la nouvelle gamme, deux saveurs sont disponibles: le lait à l’arôme naturelle de fleur d’oranger et le lait aromatisé à la saveur gâteau coco.

En plus de ses innovations en termes de goût, le lait bénéficie d’un emballage distinctif, note Centrale. “Les motifs graphiques de l’emballage restituent dans un esprit esthétique et moderne les richesses du patrimoine marocain”.

Les Marocains entretiennent des rapports privilégiés avec le lait qui est une composante essentielle des rituels de fêtes traditionnelles et est également un ingrédient essentiel dans la préparation des gâteaux et autres délicieuses recettes.

Avec ce nouveau produit, la marque Centrale rend hommage à la tradition de convivialité des Marocains et invite les familles à tester ses nouvelles innovations, en alliant esprit de célébration quotidien et plaisir gourmand pour le bonheur des petits et grands.

