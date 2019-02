La Jeep Renegade 2019 arrive au Maroc

C’est officiel. Fiat Chrysler Automobiles Morocco (FCAM) commercialise le nouveau modèle du second petit SUV le plus vendu en 2018: la Jeep Renegade. Nous l’avons testé et on vous dit tout.

Les atouts de la Renegade

Il s’agit du premier modèle du groupe à adopter le nouveau moteur essence GSE Turbo. Disponible en version 1 litre trois cylindres de 120 ch, avec un couple de 190 Nm, et associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports, il est en aluminium et plus léger.

Les amateurs de diesel opteront pour un moteur turbo 1,6 litre ou 2,0 litres, conformes aux normes Euro 6/D et qui embarquent tous deux la technologie MultiJet de deuxième génération, développée et brevetée par FCA. Deux cylindrées et trois niveaux de puissance sont disponibles : un moteur 1,6 litre de 120 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle ou DDCT à double embrayage, et un moteur 2,0 litres de 140 ch et 170 ch, avec boîte de vitesses automatique à neuf rapports.

Le style

Plus moderne à l’avant, son look adopte une nouvelle façade, avec une calandre Jeep à 7 fentes similaire au Wrangler, avec de nouveaux phares full LED. La visibilité est augmentée de moitié par rapport aux phares halogènes et la luminosité est améliorée de 20 % par rapport aux phares xénon. L’arrière intègre également de nouveaux feux arrière avec de nouveaux phares à LED, disponibles sur Limited et Trailhawk.

A l’extérieur, le Renegade 2019 comprend de nouvelles jantes, qui s’ajoutent aux possibilités de personnalisation illimitées. Deux systèmes de toits ouvrants sont en outre disponibles pour offrir une liberté en plein air aux passagers.

Le nouveau Renegade est disponible en deux configurations, traction avant et traction intégrale, et embarque deux systèmes de traction intégrale, la déconnexion de l’essieu arrière, le contrôle de traction Selec Terrain, l’aide au démarrage en côte et le contrôle de la vitesse en descente.

Des nouveautés à l’intérieur

La fonctionnalité polyvalente du Renegade a été améliorée pour offrir une nouvelle console centrale abritant un support pour smartphone intégré, de nouveaux porte-gobelets et d’autres compartiments de rangement dont une poche pour d’autres petits accessoires. La position du port USB additionnel est une autre nouveauté: il est désormais situé à l’arrière de l’accoudoir central pour permettre un accès facile aux passagers arrière. Ces solutions intelligentes offrent plus de 1,2 litre de compartiment de rangement additionnel. La gamme complète propose quatre finitions : Sport, Longitude, Limited et Trailhawk.

Et bien sûr, la sécurité avant tout

Le nouveau Renegade offre plusieurs systèmes de sécurité, comprenant six airbags, l’ESC (contrôle électronique de la stabilité) et l’ERM (atténuation électronique du roulis).

Le modèle 2019 a été mis à jour pour inclure de nouveaux contenus venant enrichir l’offre en termes de sécurité, assurant une protection et un confort optimaux. L’alerte de franchissement de ligne (Lane Sense Departure Warning-Plus), qui utilise le capteur optique de la caméra pour établir la position du véhicule sur la route, et le système de limitation de vitesse intelligent avec reconnaissance des panneaux de signalisation sont désormais disponibles sur la nouvelle gamme.

Le nouveau système de reconnaissance des panneaux de signalisation (Traffic Sign Recognition) est quant à lui capable de lire les panneaux de limitation de vitesse et alerte le conducteur directement sur le combiné d’instruments. Pour offrir une protection maximale, l’offre de sécurité comprend également l’alerte de collision frontale (Forward Collision Warning Plus) avec freinage d’urgence actif et le régulateur de vitesse adaptatif.