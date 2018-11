La grand-messe du gaming en Afrique se tiendra à Casablanca

En effet, l’ESWC et inwi ont annoncé la naissance de l’ESWC AFRICA by inwi, une première pour l’eSport africain qui verra s’affronter ses meilleures équipes dans un tournoi aux standards internationaux. Fruit d’un partenariat entre inwi et le pionnier des compétitions eSport dans le monde, la future grand-messe du gaming en Afrique se tiendra le 16 décembre à Casablanca.

Le rideau est tombé, mardi 30 octobre, sur la Paris Games Week 2018, l’un des plus grands évènements dédiés au Gaming dans le monde avec une affluence record de 316.000 visiteurs. Une édition riche en compétitions, en challenges et… en annonces pour les Gamers marocains et africains.