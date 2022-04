La Fondation TANJA et l’AFEM créent le programme NetMe

Ayant pour objectif de consolider un réseau fort de soutien et de collaboration entre les femmes entrepreneures du Maroc et d’Espagne, Netme est également un programme international d’échange et d’apprentissage destiné aux entrepreneuses actuelles et futures des 2 pays.

Les deux parties s’engageront à travailler sur les trois domaines suivants : le Mentoring, les échanges entre les entrepreneuses des 2 pays et le Networking via une plateforme digitale.

La visite en Espagne a aussi été l’occasion de présenter le programme Netme.

Un accord de collaboration a été convenu entre Foment del Treball,

Fepime, la Fondation Tanja et l’Association des Femmes Entrepreneurs marocaines (AFEM) pour mettre en œuvre les objectifs du projet NETME.

Le président de Foment, Josep Sánchez Llibre, la présidente de Fepime, Ma Helena de Felipe, et le chef de cabinet, Jordi Casas, ont rencontré au siège de FOMENT, la présidente de la Fondation Tanja, Rosa Cañadas, la présidente de l’AFEM, Leila Doukali, la première vice-présidente de l’association, Souad Maadir Tarmidi, la secrétaire générale, Amal Alami, et la coordinatrice du projet NETME, Wassila Kara Ibrahimi.

Au cours de la réunion, les participants représentant les différentes institutions se sont engagés pour unir leurs forces et soutenir le projet NETME, créé pour promouvoir la figure des femmes dans le secteur des affaires en Espagne et au Maroc.

Initié par la Fondation Tanja en collaboration avec l’AFEM, Netme est destiné aux entrepreneuses qui ont créé une entreprise ces dernières années ou ont l’intention d’en créer une dans un avenir proche.

Au programme du programme NetMe : mentoring, échange, plateforme digitale et mise en relation d’affaires entre entrepreneuses des 2 pays.

Le projet NETME, auquel toute femme peut participer gratuitement et sans limite d’âge, a trois grands axes d’action.

Le premier d’entre eux, NETME Mentoring, consiste en un programme international d’échange et d’apprentissage destiné aux nouveaux entrepreneurs qui ont soit créé une entreprise ces dernières années, soit ont l’intention d’en créer une dans un avenir proche. Une fois à l’intérieur du programme, elles recevront l’accompagnement de femmes d’affaires déjà expérimentées du pays voisin, leurs « mentors », qui les accueilleront dans leurs propres entreprises pour les guider dans leur avenir le plus immédiat.

Deuxièmement, NETME Exchange est un programme d’échange conçu pour les femmes d’affaires expérimentées avec un minimum de 5 ans d’expérience, disposant d’un siège social pour pouvoir accueillir leurs homologues.