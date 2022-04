La Fondation marocaine de l’étudiant devient « Jadara Foundation »

La Fondation marocaine de l’étudiant, association à but non lucratif qui accompagne les jeunes bacheliers méritants et issus d’un milieu social précaire pour la réalisation de leur projet de vie, a annoncé, ce jeudi, qu’elle change de nom pour devenir « Jadara Foundation », tout en renforçant son positionnement dans le but d’élargir son champ d’action.

Cette annonce a été faite par Hamid Ben Elafdil, président de la Fondation Marocaine de l’Etudiant, lors d’une conférence de presse organisée à Casablanca.

A cette occasion, Ben Elafdil a indiqué que le choix du nom « Jadara Foundation » vient réitérer l’importance de la notion du mérite pour la Fondation, dont les brillants bénéficiaires persévèrent pour mériter l’accompagnement qui leur est offert, afin de réussir leurs études supérieures.

Ce changement ne concerne pas uniquement le nom mais aussi les programmes et la stratégie de la Fondation qui a accompagné en 20 ans d’existence plus de 2.100 bacheliers à faire les études supérieures qu’ils méritent, a ajouté Ben Elafdil.

Il a relevé que Jadara Foundation aspire à agir en tant que catalyseur d’ascension sociale basée sur le mérite pour les jeunes excellents et ambitieux, tout en mobilisant les acteurs de l’écosystème institutionnel, académique et socio-économique pour leur donner la chance de réussir leurs parcours de vie, malgré leurs conditions sociales.

Ben Elafdil a expliqué, dans ce sens, que la Fondation a comme vision stratégique de se doter d’une nouvelle offre d’accompagnement plus large et d’une démarche de plaidoyer constructif cristallisées sur un territoire plus large du mérite et supportées par la mission historique de Jadara Foundation : l’ascension sociale.

Il a par ailleurs fait savoir qu’à l’horizon 2030, la Fondation a pour objectifs de révéler le potentiel de 10.000 jeunes méritants, les insérer dans la société et concrétiser leur rêve, de contribuer à l’émergence d’un nouveau Modèle de développement social basé sur l’équité et l’excellence ainsi que d’apporter des solutions durables aux enjeux liés aux inégalités, à la marginalisation et à l’exclusion sociale.

Pour ce faire, l’offre de Jadara Foundation est structurée autour de 4 pôles de programmes stratégiques, a précisé Ben Elafdil.

Il s’agit de « Réussir pour Jadara » pour des programmes d’accompagnement complets qui permettent aux jeunes méritants issus de milieux défavorisés de poursuivre les études supérieures qu’ils méritent, ou encore « Aller plus loin par Jadara » qui prévoit des programmes qui s’adressent aux personnes souhaitant aller plus loin dans leurs études supérieures ou créer leurs entreprises à travers des programmes de financement, de coaching et de mentorat.

Les deux autres pôles de programmes stratégique sont « Une nouvelle chance par Jadara » qui consiste en des programmes ou des projets de renforcement des capacités des « NEET » (jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en apprentissage) pour une reconversion professionnelle et une réinsertion sociale grâce à des formations courtes et ciblées sur des métiers à forte demande ainsi que « Briller par Jadara » qui comporte des programmes de promotion et d’accompagnement des jeunes talents, artistiques et sportifs, pour développer une alternative d’ascension sociale par le talent.

Depuis sa création en 2001, Jadara Foundation compte 2.150 bénéficiaires, plus de 1200 lauréats et plus de 100 entreprises et fondations partenaires. Par ailleurs, le taux d’insertion professionnelle des boursiers lauréats de la Fondation est de 80%, tandis que 74% de ses bénéficiaires sont des filles.