La Fondation Attijariwafa bank dynamise sa relation avec les Ambassadeurs Jamiati

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, le vendredi 24 janvier, une rencontre avec les représentants de sa communauté d’Ambassadeurs Jamiati.

L’ambition de la Fondation Attijariwafa bank, à travers cette communauté est de contribuer à l’amélioration continue de la plateforme Jamiati qui se veut le guide d’orientation de référence des étudiants pour le choix de leur cycle supérieur, afin de contribuer à leur orientation mais aussi à l’initiation de leur engagement social et entrepreneurial.

Les équipes de la Fondation Attijariwafa bank se félicitent d’avoir programmé cette rencontre dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Education.

Un des temps forts de cette rencontre a été l’intervention de deux ‘guests speakers’, Hani El Harraq, Président de l’association initiative Al Amal pour l’Intégration Sociale et Mehdi Kabbadj, Entrepreneur, lauréat ISCAE et auteur du guide du bachelier, qui ont été invités par la Fondation pour partager leur expérience avec les étudiants, autour de l’éducation et l’orientation.

L’objectif de leur intervention est d’inspirer les Ambassadeurs Jamiati dans le cadre de leur orientation académique, de l’identification de leur projet professionnel, et les sensibiliser sur l’importance du « give back » autour d’un engagement citoyen actif. Les deux interventions, riches en partage, n’ont pas manqué d’interpeller les étudiants et de susciter un débat constructif.

Un autre fait marquant de cette réunion, dans une optique d’innovation pour ajouter un cadre ludique aux focus groupe Jamiati, est l’intégration d’un jeu de rôle très en vogue auprès des jeunes actuellement, autour de l’Art de l’argumentation. Cette initiative a été plébiscitée à l’unanimité par les Ambassadeurs Jamiati.

A ce jour, la communauté d’Ambassadeurs Jamiati compte plus de 450 Ambassadeurs Jamiati lycéens et étudiants des différents établissements publics et privés.