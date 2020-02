La démonstration de force d’Inwi

Inwi a été le premier opérateur des télécoms à lancer son offre de mobile money. Quatre mois après son lancement, «Inwi money», première et unique filiale de paiement mobile d’un opérateur des télécoms au Maroc dévoile des réalisations encourageantes.

Ainsi, durant le dernier trimestre de l’année écoulée, pas moins de 140.000 clients «Inwi money» ont pu réaliser des transactions pour un montant total de 7 MDH et ceci sur plus de 500 localités sur l’ensemble des régions du Maroc. Des résultats qui reflètent la capacité d’innovation et d’agilité d’«Inwi money» pour anticiper sans cesse les attentes de ses clients et insuffler une réelle dynamique sur ce nouveau secteur du mobile money.

Pour accéder à un plus grand nombre d’utilisateurs, la filiale d’Inwi a fait appel au réseau de Marjane. Après un essai concluant auprès de quelques hypermarchés Marjane, l’opérateur compte généraliser fin janvier 2020 le paiement mobile sur l’ensemble des magasins de l’enseigne au Maroc. Une collaboration qui pourrait favoriser le déblocage de la situation actuelle marquée par la réticence des commerçants à adopter les solutions de paiement mobile.

«Tout au long de l’année 2020, notre principal challenge consistera à développer une offre mobile money viable et à forte valeur ajoutée qui pourra être adoptée par le maximum de nos clients pour pouvoir favoriser l’inclusion financière de l’ensemble de la population», explique Nicolas Lévi, CEO Inwi money.

En 2020, l’opérateur compte également ouvrir la voie à de nouveaux services. Rappelons que grâce à Inwi money, les clients ont accès à une panoplie de services financiers à partir de leur téléphone mobile. Il s’agit essentiellement de deux familles de services : les transferts et les paiements. Pour l’heure, ce nouveau porte-monnaie électronique permet également d’apporter des réponses rapides et personnalisées mais aussi une immédiateté des transactions avec des coûts très accessibles et de manière sécurisée.