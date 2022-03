La Dacia Duster repart à l’aventure avec le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc

Dacia Maroc soutient l’équipage 310 « Les Roses du Désert » avec l’objectif de conquérir une deuxième victoire consécutive dans la catégorie Crossover du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc.

Pour cette 3ème participation des « Roses du Désert », Duster arbore un nouveau look qui met en avant la fierté de représenter le Maroc dans cette aventure hors-piste dans le désert.

GRANDES GAGNANTES DE LA PRECEDENTE EDITION, HAJAR ET MALIKA REMETTENT LEUR TITRE EN JEU.

Hajar Elbied et Malika Ajaha repartent le 21 mars prochain direction Erfoud pour la 31ème édition du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. Durant 9 jours, l’équipe N°310 tentera l’aventure au volant de Dacia Duster relooké pour ce défi exceptionnel.

Déterminées, elles s’appuieront sur leur 3ème Gazelle, Dacia Duster, pour les conduire vers une seconde victoire et tenter de hisser le drapeau marocain une cinquième fois dans l’histoire du Rallye Aicha des Gazelles du Maroc. Au-delà de leurs compétences et de leur expérience, Dacia Duster sera leur meilleur atout dans la catégorie Crossover, quelles que soient les conditions.

Dacia Maroc s’engage aux côtés de ces deux femmes d’exceptions et collaboratrices de Renault Group Maroc pour relever à nouveau ce défi. Cette participation s’inscrit naturellement dans la continuité de l’univers de la marque: l’essentiel, la robustesse et l’esprit outdoor. Dacia Financial Services, Motrio et Axa Assurance Maroc soutiennent également la participation de l’équipe N°310 à cet événement sportif unique en son genre qui rassemble des centaines de femmes venues du monde entier.

PROGRAMME

Lundi 21 mars – Arrivée à Erfoud, vérifications techniques et administratives pour les équipes hors d’Europe.

Mercredi 23 mars – Prologue.

Du jeudi 24 au jeudi 31 mars – Les étapes.

Vendredi 1er avril – Transfert vers Essaouira.

Samedi 2 avril – Essaouira, arrivée des équipes, remise des prix et soirée de clôture.