La Conservation foncière réunit ses collaborateurs à Rabat

L’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), réunit cette fin de semaine, près de 500 de ses collaborateurs issus de ses entités centrales, des conservations foncières et des services du cadastre, indique un communiqué de l’ANCFCC.

“À un moment où l’Agence développe une dynamique, sans précédent, en matière d’immatriculation foncière, plusieurs thèmes seront abordés par les responsables et cadres de l’ANCFCC”, précise-t-on.

“Les thèmes majeurs s’articulent autour de la digitalisation, très avancée, des services et des prestations de l’ANCFCC et du renforcement du système de production en matière d’immatriculation notamment dans le monde rural. La qualité du service rendu à l’usager en terme de rigueur, de transparence et de traçabilité se place au cœur de l’ensemble des thématiques abordées”, conclut le communiqué.

S.L.