La CNSS signe de nouvelles conventions et des protocoles d’accord

La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a signé, récemment à Casablanca, des conventions et des protocoles d’accord avec les banques participatives Al Akhdar Bank, Umnia Bank et Al Yousr Bank, en perspective de la mise en œuvre de l’obligation de télédéclaration et de télépaiement des cotisations sociales.

Ces signatures s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de la qualité de service rendu aux clients, indique la CNSS dans un communiqué, faisant savoir qu’en septembre prochain, d’autres partenariats seront scellés, notamment avec Bank Assafa et Bti Bank.

Depuis plusieurs années, des conventions de partenariat ont été établies avec la majorité des banques conventionnelles marocaines en vue de dématérialiser la gestion des encaissements de cotisations et de décaissement des prestations, rappelle la même source.