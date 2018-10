La chambre de Commerce de Casablanca-Settat signe avec Epitech

Le Directeur Général d’Epitech et le Président de la CCIS-CS ont signé, ce lundi 15 octobre 2018, un protocole d’accord en vue d’un partenariat entre les deux institutions.

Une conférence de presse a été organisée en marge de cette signature de mémorandum d’entente au siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Casablanca-Settat.

Créée en 1999 par Ionis Education Group, Epitech compte 17 établissements implantés dans six pays et plus de 80 partenariats universitaires dans le monde. Pionnière de l’informatique, Epitech est reconnue comme l’école de l’innovation et de l’expertise informatique. Elle propose un nouveau modèle éducatif inclusif réconciliant l’étudiant, l’école et l’entreprise.

Dans les défis du Maroc de demain, notamment celui du numérique, il est indispensable d’offrir une telle expertise au Royaume. D’autant plus que la demande de la part des professionnels du numérique est en croissance constante. Il s’agit donc de répondre également à une demande du marché privé et public. Epitech offre une pédagogie innovante, axée sur les besoins réels des entreprises et des modes d’apprentissage de la nouvelle génération. Elle passe par trois acteurs désormais indissociables : l’étudiant, l’entreprise et l’école. Il ne s’agit plus d’un modèle hiérarchique classique, c’est un modèle éducatif collaboratif et synergique.

A travers le programme Grande école, Epitech forme des experts rompus à l’innovation et à toutes les technologies de l’information et de la communication. Il est composé du Cycle Bachelor en 3 ans et du Cycle Expertise en 2 ans.

Par ailleurs, Epitech à travers son programme Web Académie, est aussi une école gratuite pour les 18-25 ans sortis du système scolaire sans qualification, qui ne trouvent pas (ou plus) leur place dans le système scolaire traditionnel afin de leur permettre de retrouver un avenir professionnel.

La Coding Academy au sein d’Epitech propose des formations courtes et intensives en développement informatique pour se renforcer, se réorienter et donner de solides atouts à sa carrière professionnelle. Enfin, Epitech Executive MBA dispose une formation de manager, hors du temps de travail, pour les professionnels du numérique ayant au moins 5 ans d’expérience et souhaitant développer leurs compétences pour accélérer leur carrière.

Pour la CCIS-CS, à travers ce partenariat, il s’agit d’accompagner la jeunesse de la région vers l’emploi et de gommer la fracture numérique au sein de notre pays. Conformément à la volonté royale, la CCIS-CS souhaite contribuer à l’emploi des jeunes. Epitech est une machine à fabriquer des employés puisque 100% des diplômés intègrent une entreprise à leur sortie.

Ce partenariat entre une institution publique et privée est rare. L’objectif est de former des experts dans les métiers du numérique mais également de les inscrire dans le réseau mondial d’Epitech, à travers ses différents campus. Concernant ce partenariat, Epitech Maroc souhaite ouvrir à la rentrée 2019 avec le même contenu pédagogique que le réseau mondial Epitech. Un campus au sein de la CCIS-CS sera établi, afin d’inscrire les futurs élèves dans le monde de l’entreprise. A terme, l’objectif est de multiplier les écoles programme d’Epitech dans la Région afin de répondre aux besoins des professionnels et participer, à notre échelle, à la résorption du chômage, notamment la jeunesse.