La chaîne Ibis s’offre un 5ème hôtel à Casablanca

En partenariat avec Accor, Risma ouvre ce vendredi le 5ème hôtel ibis à Casablanca et le 15ème de la marque au Maroc. Cette nouvelle ouverture en plein quartier des affaires confirme l’évolution de la marque vers un positionnement « Lifestyle » et résolument dans l’air du temps.

Le groupe Accor ouvre le 14 février 2020 l’Ibis Casablanca Abdelmoumen. Situé sur le boulevard Abdelmoumen, l’hôtel se veut un cœur battant au centre du quartier des affaires de Casablanca. A l’image de la zone effervescente de la capitale économique, le nouvel ibis promet une expérience unique aux riverains comme aux voyageurs sous le signe de la musique.

Conçu sur la base d’une architecture contemporaine et « Lifestyle », les 157 chambres de l’hôtel adoptent une décoration inspirée de la nouvelle direction artistique ibis : le New Design Agora. Au-delà des équipements de confort qui font la réputation de la marque, ibis mise ainsi sur la simplicité et la fonctionnalité pour une expérience 100% « comfy ».

Le bar Lounge de l’hôtel se veut un lieu de rencontre et de divertissement et propose à l’ensemble des clients une carte adaptée à toutes les envies, aussi bien pour des repas d’affaires que des « afterworks » entre amis. Par ailleurs, l’ibis Abdelmoumen offre une salle de réunion et des espaces de travail collaboratifs chaleureux. Le nouvel ibis est doté d’un parking sous-terrain, à la disposition de ses clients.

Revendiquant une orientation « Lifestyle », l’hôtel ibis Abdelmoumen se veut également un « City Break », une pause bienvenue pour les « nomades urbains ». L’ambition est d’offrir des espaces de partage et de collaboration, ouverts à la clientèle résidente et aux riverains de passage.

L’établissement fidèle à l’identité de la marque ibis est un « Happy place to be » pour les « afterwork » et journées d’études, un lieu où venir écouter de la musique et même se produire, avec une scène ouverte pour les jeunes talents. Une heureuse nouvelle pour les mélomanes puisque conformément au programme Ibis Music, l’hôtel programmera régulièrement des mini-concerts de musique Live. Artistes reconnus et émergents se produiront ainsi devant les fans et la clientèle de passage. L’établissement constituera également une plateforme de soutien aux talents émergents, en les mettant en contact avec des artistes confirmés et en leur donnant la possibilité de développer leur notoriété et d’élargir leur base de fans.

A l’instar des autres hôtels ibis, l’ibis Casablanca Abdelmoumen offre un excellent standard de service tout en insistant sur le « coolness factor », facteur de plus en plus déterminant pour les citoyens mobiles et branchés. En outre, la chaîne intègre désormais en priorité une offre expérientielle qui se traduit par autant d’aménagements physiques que de services à la carte, idéale pour une clientèle de plus en plus diversifiée.