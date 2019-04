La CGI lance un projet inédit à Marrakech

La Compagnie Générale Immobilière (CGI), acteur majeur de la promotion immobilière au Maroc, a lancé la première tranche du programme « Résidences d’Isli » au sein du Domaine de Noria à Marrakech.

Cette première résidence intègre le cœur de vie du Domaine de Noria et bénéficie des équipements et infrastructures touristiques et sportives proposés par ce Resort golfique.

Un projet qui incarne parfaitement le savoir-faire reconnu de la CGI avec une offre diversifiée et dont les prix s’élèvent à partir de 580.000 DH. La 1ère tranche des Résidences d’Isli se situe au croisement des routes d’Amezmiz et Tahannaout, à 5 minutes du boulevard Mohammed VI.

Ce programme immobilier jouit d’une proximité au golf semi désertique de 18 trous du Domaine, dont le tracé a été réalisé par le célèbre architecte américain Steve Forrest. Les Résidences bénéficient également d’un accès facile aux plus belles vallées du sud de Marrakech. Mettant l’accent sur le mariage de la fonctionnalité et de l’esthétisme, la CGI a su allier le confort citadin, un cadre contemporain et de larges espaces verts.

L’ensemble possède toutes les qualités d’un programme où priment la faible densité et un design raffiné et contemporain. De plus, le Domaine de Noria propose un développement urbain cohérent qui s’inscrit dans une logique de développement durable en matière de gestion des eaux et prévoit la réutilisation des eaux de la station d’épuration de Marrakech pour l’irrigation et l’arrosage des espaces verts et des jardins du projet.

Conçues en blocs indépendants et de taille réduite (R+1 et R+2), les Résidences d’Isli s’appuient sur une offre résidentielle qui associe une grande variété de configurations et de typologies. Avec des superficies allant de 41 à 111 m2, les appartements sont agencés de façon à optimiser l’espace et à profiter au maximum de la lumière naturelle. Ils combinent noblesse des matériaux et finitions soignées, avec des ouvertures sur de beaux jardins intérieurs et des piscines pour les grands et les petits.

La CGI a également conçu le Village Isli à proximité des Résidences. Doté d’une zone mixte avec une place commerciale, ce lieu de vie offre aux résidents un large choix de commerces et services de proximité s’ouvrant sur la Place Isli. Inspiré des grandes places européennes, le Village s’érige comme lieu de détente privilégié pour se retrouver en famille ou entre amis, dotant ainsi le projet d’un cœur de vie agréable tant à ses habitants qu’à ses visiteurs. Afin de marquer la commercialisation de cette première tranche, la CGI a procédé ce samedi 06 avril à la tenue d’une cérémonie de lancement festive, animée par le célèbre groupe marocain FNAÏRE, au Showroom « CGI Home » à Marrakech.

De nombreux invités, partenaires institutionnels de la CGI et acteurs de son écosystème professionnel étaient présents à cette occasion. Ce projet intervient dans le cadre de son plan de relance « Cap Excellence ». La CGI multiplie ainsi ses efforts afin de confirmer sa position de pionnier dans la promotion immobilière et de placer ses clients au cœur de ses préoccupations quotidiennes.

« DOMAINE DE NORIA », UN PROJET URBAIN INTÉGRÉ

Situé à 10 minutes de l’aéroport international de Marrakech et à 5 minutes du Boulevard Mohammed VI, le Domaine de Noria est un programme immobilier initié par la CGI qui s’étale sur environ 268 hectares. Il s’agit d’un Resort golque à l’intersection des deux routes menant vers Amizmiz et Tahannaout. Le projet consiste en un programme d’aménagement et de développement à composantes résidentielles, touristiques et golfiques.

Il repose sur un concept orant plusieurs fonctionnalités et services, à savoir: une offre diversifiée en logements permanents et secondaires répondant à différentes catégories de la population cible. Une offre tertiaire et touristique composée de zones commerciales, parcours golfique, club house, activités sportives et de loisirs et d’unités hôtelières variées.

Le domaine propose un développement urbain cohérent en continuité avec le tissu existant. Il s’inscrit dans une logique de développement durable en matière de gestion des eaux et prévoit la réutilisation des eaux de la station d’épuration de Marrakech pour l’irrigation et l’arrosage des espaces verts et des jardins du projet.

Cette destination constitue un centre urbain qui s‘articule autour d‘un parcours golfique situé au cœur du projet an qu’il thématise et positionne le domaine en termes d’image et d’attractivité.

Des valeurs de bien-être et de respect de la nature

Du mythe au concept, la légende romantique d’Isli et Tislit (les deux amants séparés dont les larmes se muèrent en rivières) stimula la créativité des concepteurs de ce projet, les amenant à développer le Resort autour du thème du golf et de l’eau. Le caractère unique du Domaine de Noria s’exprime dans sa conception paysagère avec le désir profond de préserver l’empreinte que cette terre avait gardée de son passé.

La grande ligne d’eau qui traverse le site, en mémoire de la « Seguia Sultania » millénaire, constitue l’épine dorsale du projet distribuant bassins et lets d’irrigation. Hommage à l’Agdal et aux ryads de Marrakech, chaque jardin s’offre comme un don de l’eau.

D’inspiration saharienne, le golf est économe de la précieuse ressource. Chaque essence végétale a été choisie localement pour participer à l’évolution du site de manière durable.

Une gestion maîtrisée

La différence du Domaine de Noria se fonde également sur des engagements de service et de contrôle, de durabilité et d’excellence. La gestion au quotidien du Domaine est l’affaire de professionnels, dans le cadre d’une organisation structurée, de normes et de règles de fonctionnement parfaitement sécurisées.

L’objectif visé est la satisfaction durable de ses résidents et de ses utilisateurs. Notre ambition quotidienne est de garantir l’harmonie globale promise à chaque client quel que soit son profil : couples ou familles avec enfants, jeunes ou seniors, résidents de diverses nationalités…

CGI, LE PIONNIER DE L’IMMOBILIER INNOVANT AU MAROC

Créée en 1960 par la CDG (Caisse de Dépôt et de Gestion), la CGI finance, conçoit et réalise des cadres de vie couvrant toute la chaîne des besoins des particuliers, des entreprises et des investisseurs institutionnels dans l’immobilier. La CGI concentre et met la polyvalence de ses compétences au service d’une large gamme de produits et de prestations, dans les domaines : résidentiel (tous standings confondus), tertiaire (tourisme et loisirs, bureaux et commerces, équipements communautaires…).

Animée par la qualité, la rigueur et l’expertise (la société est dotée de la triple certification ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001), la CGI a reçu plusieurs distinctions internationales : prix « Aga Khan d’architecture » pour la cité « Dar Lamane » à Casablanca, prix de la « Ligue Arabe » pour l’opération « Hay Al Fath » à Rabat. Présentes sur tout le Royaume, les réalisations de la CGI sont des chantiers structurants.

Ils manifestent un esprit de citoyenneté probant et un engagement participatif à l’intégration harmonieuse dans l’environnement existant.

« CAP EXCELLENCE », UN PLAN DE RELANCE INTÉGRÉ AU SERVICE D’UNE CROISSANCE DURABLE

En vue de consolider sa position de référence sur le marché de l’immobilier au Maroc, la Compagnie Générale Immobilière (CGI) a entrepris en 2017, avec l’appui de son actionnaire le Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), la mise en place d’un « Plan de Relance Intégré » dénommé « Cap Excellence », visant une transformation opérationnelle et une croissance durable de ses activités.

« Cap Excellence » incarne une ambition forte de la CGI : celle de mettre ses clients au cœur de sa préoccupation quotidienne, durant tout le cycle de réalisation, en concevant de nouveaux programmes adaptés aux besoins de sa clientèle et en multipliant ses efforts pour affermir significativement la satisfaction de ses clients par le respect de ses engagements en termes de délai et de qualité.

Forte de son adossement au premier groupe institutionnel du Maroc, la CGI accompagne le développement de plusieurs localités et régions à travers des projets structurants. Elle continue d’honorer tous ses engagements actuels vis-à-vis de ses partenaires publics et privés.