La CGEM crée la Commission Afrique

Le Conseil d’administration de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), réuni jeudi, a procédé à la création de la Commission Afrique, confiant sa présidence à Abdou Souleye Diop, qui sera secondé par Ali Zerouali.

Le Conseil a également nommé les présidents des conseils d’Affaires des États-Unis, de la Jordanie, de la Tunisie, du Qatar, de l’Allemagne, de la Chine, d’Arabie Saoudite et de celui des pays signataires de l’Accord d’Agadir, indique un communiqué du patronat. La session, dirigée par le président de la CGEM Chakib Alj, a été l’occasion de discuter de plusieurs sujets, notamment le découpage sectoriel et la mise en conformité du découpage régional de la CGEM avec le découpage administratif du Maroc, indique la Confédération dans un communiqué.

Les administrateurs de la CGEM ont, par ailleurs, approuvé les propositions de la Confédération pour le Projet de Loi de Finances (PLF-2021) présentées par Hakim Marrakchi et Abdelmejid Faiz, respectivement président et vice-président de la Commission Fiscalité et Douane, dont les recommandations ont insisté sur la préservation de l’emploi et du tissu productif.

S.L. (avec MAP)