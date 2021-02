La CDG poursuit le renforcement de sa bonne gouvernance

Une autre certification remarquée a concerné en avril 2020 CDG Prévoyance, qui assure pour le compte de la CDG la gestion de plus de 20 régimes de retraite et fonds de prévoyance au profit de plus d’un million de citoyens. CDG Prévoyance a ainsi été distinguée par l’Association Internationale de Sécurité Sociale (AISS), qui lui a remis trois Certificats d’Excellence en reconnaissance de l’achèvement de trois programmes dans les domaines de la Bonne Gouvernance, des Technologies de l’Information et de la Communication, et de la Qualité de Services. CDG Prévoyance est la première institution, parmi les 330 membres de l’AISS répartis dans plus de 150 pays, à se voir attribuer ces trois distinctions de manière consécutive.

La ligne métier Gestion des Investissements de CDG Prévoyance a par ailleurs obtenu l’année dernière la certification internationale ISAE 3402 Type II, qui atteste de l’efficacité de son dispositif de contrôle interne. Cette norme, publiée par l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), mesure la pertinence et l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place par CDG Prévoyance afin d’assurer un environnement de travail sécurisé.

Dans la Branche Développement Territorial du Groupe CDG, MEDZ a été certifiée en 2020 HQE pour l’aménagement de l’opération Midparc IV, zone franche industrielle dédiée au secteur de l’aéronautique. Dans le contexte de la pandémie, un certificat de conformité sanitaire Covid-19 a par ailleurs été décerné à Foncière Chellah, spécialisée dans l’acquisition, le développement et la monétisation d’actifs immobiliers tertiaires locatifs. Les actifs primés sont le siège de la société, les commerces et bureaux d’Arribat Center, ainsi que ceux du Mahaj Riad Center, du Riad Business Center et de la Tour Crystal.

Foncière Chellah a en outre maintenu en 2020 la certification de son Système de Management de la Qualité selon les exigences de la norme ISO 9001 version 2005. Un renouvellement qui témoigne des efforts menés par les équipes de la société, notamment durant la période de confinement liée à la Covid-19.