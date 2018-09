La CDG investit dans “Les Domaines Zniber”

Cette opération s’inscrit dans une logique de partenariat à moyen et long-terme, et entre dans le cadre de la stratégie 2022 du Groupe CDG qui ambitionne de renforcer la dynamique d’investissements dans de nouveaux secteurs essentiels à la diversification du modèle de croissance du Royaume.

Fipar-Holding vise, à travers cet investissement, à accompagner la société Les Domaines Zniber et ses filiales pour développer et mieux valoriser les produits agricoles.

Les Domaines Zniber est un holding agro-industriel opérationnel qui détient, gère et exploite dix sociétés opérant dans les filières Oléicole, Agrumicole, Arboriculture et Fruits Rouges.