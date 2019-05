La CDG et la BP s’engagent pour le financement des PME

La filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Finéa, et la Banque centrale populaire (BCP) ont signé, mardi, une convention de refinancement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) d’un montant de plus d’un milliard de dirhams (MMDH).

Paraphée par l’Administrateur directeur général (DG) de Finéa, Ali Bensouda, et le DG de la BCP, Kamal Mokdad, cette convention porte sur une ligne de crédit qui permettra à la banque, à travers sa filiale Maroc Leasing, de financer, à des conditions avantageuses, les projets d’investissement et les besoins en trésorerie des PME exerçant dans tous les secteurs productifs de l’économie nationale, indique un communiqué conjoint de Finéa, CDG et BCP.

Cette signature, qui intervient après la contractualisation d’une ligne de refinancement avec la Banque européenne d’investissement (BEI), représente une nouvelle contribution majeure du groupe CDG, à travers Finéa, en faveur du développement des PME marocaines, ajoute le communiqué.

Elle confirme également le rôle de la CDG en tant que tiers de confiance et le positionnement de Finéa en tant qu’établissement de place animé par une mission d’intérêt général, combinant le financement, le refinancement et le cofinancement, conformément à son plan de développement stratégique CAP 22, ajoute la même source.

En outre, ce nouveau partenariat vient soutenir le dispositif déployé par la BCP dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement de la PME marocaine et de relance de l’investissement, en s’appuyant notamment sur la proximité et la réactivité de ses banques régionales ainsi que sur le développement d’une offre de services innovante, relève la même source, précisant que les formules de financement proposées permettent de renforcer les capacités des PME et de mettre à leur disposition des solutions de financement appropriées.

Sur ces cinq dernières années, la BCP et la CDG avaient conclu deux partenariats similaires ayant pour mission première le financement de la PME marocaine, principal vecteur de croissance et de création d’emplois pour le pays.

La cérémonie de signature de cette convention a été présidée par le DG de la CDG, Abdellatif Zaghnoun, et le PDG de la BCP, Mohamed Karim Mounir.

A.K.A. avec MAP