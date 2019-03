La caméra du SAMSUNG GALAXY S10+ en tête d’un classement mondial

Samsung Electronics Co, Ltd a annoncé que le Galaxy S10+ a pris la première place sur l’échelle DxOMark Selfie, un système de classement pour évaluer la qualité d’image des caméras frontales des smartphones. Le nouveau smartphone est également en haut de l’échelle DxOMark Mobile pour la qualité de sa caméra de recul.

Avec un score de 96, le Galaxy S10+ a remporté la première place du classement DxOMark Selfie pour sa caméra frontale. Selon le test DxOMark, la double caméra frontale du Galaxy S10 a permis au nouveau smartphone de se hisser au sommet grâce à sa caméra Dual Pixel Selfie et à la deuxième caméra RGB Depth. La caméra frontale double du Galaxy S10 + prend en charge les effets artistiques bokeh et permet de filmer des vidéos et prendre des images avec une qualité UHD.

Le Galaxy S10+ est également en tête du classement DxOMark Mobile pour sa caméra arrière avec un score global de 109, le score est le plus élevé jamais obtenu pour une caméra arrière. Pour évaluer les performances de l’appareil photo du smartphone, DxOMark a examiné la triple caméra arrière du Galaxy S10+, particulièrement l’exposition et le contraste, la couleur, l’autofocus, la texture, le bruit, les artefacts, le flash, la stabilisation (pour la vidéo), le zoom et Bokeh. S’appuyant sur le leadership de Samsung – Super Speed Dual Pixel et Dual Aperture – Galaxy S10+ introduit une nouvelle technologie de caméra et une intelligence avancée qui facilite la prise de vues.

La caméra professionnelle du Galaxy S10+ est dotée de la meilleure qualité d’enregistrement et de lecture UHD avant et arrière au monde avec une qualité vidéo réaliste et la possibilité d’enregistrer des vidéos de qualité professionnelle en qualité HDR10+ avec la caméra arrière. Elle est également dotée d’un objectif ultra-large qui révolutionne la façon dont vous pouvez capturer le monde tel que vous le voyez, un téléobjectif offrant deux fois le zoom optique et dix fois le zoom numérique pour capturer facilement toutes les photos et tous les angles possibles ainsi que de fonctions intelligentes alimentées par une unité de traitement neuronal.

Pour rappel, DxOMark, norme de confiance de l’industrie en matière de mesure et d’évaluation de la qualité d’image des caméras, objectifs et téléphones intelligents – effectue ses tests DxOMark Selfie et DxOMark Mobile selon un protocole scientifique rigoureux utilisant des outils de laboratoire de qualité industrielle. Le score résume l’évaluation de la qualité photo et vidéo d’un appareil par des ingénieurs afin de fournir aux consommateurs des données de test neutres et fiables sur les performances de l’appareil photo du smartphone.