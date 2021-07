La BP Marrakech-Béni Mellal, la CCISMS et la FCE signent un accord de partenariat (VIDEO)

La Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP (FCE), la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Marrakech-Safi (CCISMS), et la Banque Populaire Marrakech Béni Mellal (BP) Marrakech Béni Mellal) ont procédé, mardi 29 juin 2021, à la signature d’un accord de partenariat.

Cet accord définit le cadre de coopération entre les trois institutions, à travers deux axes principaux :

• l’accompagnement des porteurs de projets, des autoentrepreneurs ainsi que des TPE en création et celles nouvellement créées sur les volets de l’information, de la formation entrepreneuriale et managériale, du conseil et de l’assistance ;

• L’encouragement de la culture entrepreneuriale, à travers l’échange de données sur l’environnement de l’entreprenariat et l’organisation de manifestations et d’actions promotionnelles dans la région Marrakech-Safi.

