La BP lance “Live” une nouvelle offre pour les jeunes (VIDEO)

La Banque Populaire lance une nouvelle offre innovante à l’adresse des jeunes de 18 à 25 ans, baptisée #live. Celle-ci propose un éventail de services bancaires et extra-bancaires exclusifs et inédits.

Avec l’émergence d’une nouvelle génération hyper-connectée et aux univers multiples, l’offre #live de la Banque Populaire vient ainsi répondre aux besoins des jeunes à travers une sélection de prestations bancaires exclusives :

La carte #live avec visuel personnalisable, valable au Maroc et à l’international, une expérience digitale riche à travers une déclinaison de l’application Pocket Bank, la carte internationale i-card pour les paiements en ligne en devises et en dirhams, la sticker card Speed-pay pour le paiement sans contact, et des formules de crédit et d’assurance spécialement étudiées …

La Banque Populaire a également accordé une attention particulière à l’épanouissement des jeunes en mettant à leur disposition, à travers un partenariat conclu avec la web radio NRJ Maroc, un bouquet de services et d’avantages

extra-bancaires fortement inspirés de leur mode de vie. Alliant apprentissage et divertissement, l’offre #live permet à ces jeunes :

D’accéder à des stages au sein de la Banque Populaire ou de NRJ Maroc, de bénéficier de remises exclusives auprès d’enseignes partenaires, de participer à des jeux-concours avec, à la clé, des lots totalement originaux, de bénéficier de 50% de réduction sur tous les événements organisés par NRJ au Maroc …

Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque de Détail, explique à cet effet :”Lors de la création de l’offre #live,

nous avons souhaité aller au-delà des prestations bancaires classiques pour accompagner durablement les jeunes dans leurs études et leur entrée dans la vie active”.

Et d’ajouter: “Nous avons également valorisé l’épanouissement et les loisirs à travers un ensemble de services et

d’avantages inspirés des univers du gaming, du spectacle, de la musique ou encore du sport”.

Il est à noter, par ailleurs, que dans le cadre de l’offre #live, une web radio intitulée “Radio Banque Populaire By NRJ ” sera lancée dans les prochains jours. Une grande première au Maroc qui permettra à cette jeune génération de profiter pleinement d’une grille de programmes faite pour elle, combinant à la fois des émissions thématiques et

une playlist de variétés marocaines et internationales.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site dédié à l’offre #live livebybp.ma

A.K.A.