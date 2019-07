La BP fête ses 55 ans au service des MRE (VIDEO)

Banque historique et de référence des Marocains du Monde (MDM), la Banque Populaire célèbre cette année 55 ans d’accompagnement de nos concitoyens expatriés.

Pour fêter cette relation privilégiée fondée sur la proximité, la confiance et la fidélité, la Banque Populaire a donné cette semaine le coup d’envoi du Bladi Summer Tour, une tournée d’animations festives et culturelles en faveur des MDM sur l’ensemble du territoire national.

55 ans… Voilà plus d’un demi-siècle que la Banque Populaire accompagne les MDM. Un accompagnement devenu multiforme au gré de l’évolution des profils ainsi que des besoins de la diaspora, toutes générations confondues.

Active depuis les années 60 sur des opérations de bancarisation visant à faciliter le rapatriement des économies sur salaires de ceux qu’on appelait alors les Travailleurs Marocains à l’Étranger (TME), cet accompagnement s’est en effet diversifié au fil des années et des générations : il couvre désormais l’ensemble des aspects de la vie des membres de la diaspora, aussi bien bancaires qu’extra bancaires.

Sur le plan de l’accompagnement bancaire, le groupe, après s’être appuyé sur des points de contacts installés au sein des

représentations consulaires du Royaume dans les premiers pays d’immigration des Marocains (France, Belgique, Pays-Bas et

Allemagne), a ouvert en 1972 une filiale bancaire sur le territoire français. Il s’agit de Banque Chaabi du Maroc, devenue

Chaabi Bank, après obtention du passeport européen lui permettant de compléter sa présence dans l’Union Européenne,

notamment en Italie, en Espagne et en Grande-Bretagne.

Au plus près de sa communauté, la Banque Populaire a étendu sa présence au Moyen-Orient et plus récemment en Amérique

du Nord, devenant la première banque marocaine à s’installer au Canada, et la seule à opérer aux États-Unis.

Outre sa présence physique dans les pays d’accueil, le Groupe Banque Populaire s’est constamment mis au diapason des

attentes de sa clientèle MDM en lui offrant une panoplie complète de services à distance, contribuant ainsi au renforcement

du lien qu’elle entretient avec son pays d’origine, le Maroc.

Une relation qui va au-delà du registre bancaire

Dans l’imaginaire collectif des Marocains, le nom de la Banque Populaire est automatiquement associé aux MDM. “Outre

l’histoire, cela s’explique par le fait que la relation entre la Banque Populaire et les MDM transcende le simple aspect banque-client et inclut proximité et dimension humaine”, commente Jalil Sebti, Directeur Général de la Banque de Détail du

groupe Banque Populaire.

“Bladi Summer Tour”, une tournée nationale dans le partage et la convivialité

Pour magnifier cette relation singulière qui dure depuis 55 ans, la Banque Populaire organisera au profit des MDM, tout au

long de cet été, plusieurs manifestations culturelles dans les principales régions du Royaume.

En se réinventant pour être constamment en phase avec leurs besoins, voire les anticiper, la Banque Populaire entend demeurer un compagnon de vie de tous les MDM : les séniors issus des premières vagues d’immigration, leurs enfants natifs des pays d’accueil ainsi que les jeunes nouvellement installés.

Pour rappel, la Banque Populaire a franchi en 2017 le seuil historique d’un million de clients Marocains du Monde. Sa part

de marché sur ce segment de clientèle en termes de dépôts a dépassé en 2018 les 52%.

A.K.A.