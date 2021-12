La Bourse démarre ce mercredi en légère hausse

La Bourse de Casablanca démarrait en légère hausse mercredi, son indice de référence, le Masi, ayant pris 0,07% à 13.291,55 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, restait quasi-stable (+0,03%) à 1.080,94 pts et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, enregistrait une légère augmentation de 0,08% à 10.749,56 pts. Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables a légèrement baissé de 0,03% à 992,75 pts. Du côté des valeurs, Alliances (+2,55% à 38,97 dirhams (DH)) et CIH (+2,39% à 338 DH) enregistraient les plus fortes hausses ; suivaient Minière Touissit avec +1,75% à 1.740 DH et Sonasid (+1,33% à 610 DH) ainsi que Stokvis Nord Afrique (+0,87% à 16,3 DH). À l’inverse, S.M Monétique accusait la plus forte baisse avec -3,37% à 198,1 DH. Il était suivi par SMI avec -1,18% à 1.502 DH ainsi que Med Paper (-0,81% à 22,02 DH). La veille à la clôture, le Masi avait pris 0,34% à 13.281,78 pts.

S.L. (avec MAP)