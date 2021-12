La Bourse débute ce jeudi dans le vert

La Bourse de Casablanca a ouvert jeudi dans le vert, le MASI grimpant de 0,13%, à 13.288,3 points (pts), encouragé par la toute première cotation du titre TGCC, un leader national du bâtiment et des travaux publics (BTP).

Le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu et le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressaient de 0,14%, respectivement à 10.758,66 pts et 1.083,01 pts.

La veille à la fermeture, le MASI s’était replié de -0,08%, à 13.271,03 pts.

S.L. (avec MAP)