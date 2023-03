La Bourse de Casablanca termine sur une note positive ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé sur une note positive jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,16% à 10.513,9 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est octroyé 0,28% à 840,97 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,08% à 797,03 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est replié de 0,24% à 850,1 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont gagné respectivement 0,23% à 9.620,16 pts et 0,19% à 8.746,77 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la plus forte hausse (+3,44%), devant les distributeurs (+1,91%) et la santé (+1,71%).

L’indice des boissons a accusé la baisse la plus forte (-2,76%), suivi des sociétés de portefeuilles-holdings (-2,43%) et des sociétés de placement immobilier (-0,98%).

Le volume global des échanges a porté sur 18,48 millions de dirhams (MDH). Il a été réalisé entièrement sur le marché Central et dominé par les transactions sur Bank of Africa avec 4,96 MDH, Attijariwafa Bank (3,86 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (2,1 MDH). La capitalisation boursière a dépassé les 549,97 milliards de dirhams (MMDH).

Aux valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Colorado (+4,15% à 42,9 DH), Med Paper (+3,44% à 25,55 DH), TGCC (+2,62% à 125,2 DH), Label Vie (+2,41% à 4.455 DH) et Akdital (+1,71% à 292 DH).

À l’opposé, Ib Maroc.Com (-3,9% à 19,7 DH), Société des boissons du Maroc (-3,61% à 2.270 DH), BMCI (-2,65% à 440 DH), Delta Holding (-2,46% à 23,4 DH) et CIH (-1,6% à 305,5 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

S.L.