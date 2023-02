La Bourse de Casablanca termine sur une note indécise

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges sur une note hésitante vendredi, son indice phare, le MASI, s’étant octroyé 0,08%, à 10.728,31 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a baissé de 0,17%, à 864,23 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, tel que publiée par Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,36%, à 817,39 pts. Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, se sont repliés de respectivement 0,17%, à 871,41 pts et 0,21%, à 8.986,27 pts

S.L.