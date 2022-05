La Bourse de Casablanca termine ses échanges en territoire négatif

La Bourse de Casablanca a terminé ses échanges, ce jeudi, en territoire négatif, l’indice de toutes les valeurs, MASI, cédant 0,17%, à 13.121,65 points (pts).

Le MSI20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, était stable à 1.063,45 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a perdu 0,24% à 985,63 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 progressait légèrement de 0,03% à 12.219,40 pts et le FTSE CSE Morocco All-Liquid reculait de 0,06% à 11.067,43 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Société de financement et autres activités financières » (+2,09%) a affiché la meilleure performance de la journée, profitant particulièrement de la bonne tenue des valeurs Eqdom (+3,92%) et de Salafin (+1,80%). Les secteurs de « Participation et promotion immobilières et du « Transport » ont fini sur des gains respectifs de 0,67% et 0,55%.

En revanche, l’indice « Ingénieures et biens d’équipement industriels » (-2,95%) a accusé le plus fort repli de la séance, suivi de ceux du « Pétrole et gaz » (-1,90%) et des « Télécommunications » (-0,67%).

Le volume global des échanges a totalisé 109,66 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central (Actions). La capitalisation boursière s’est établie, de son côté, à plus de 684,05 milliards de dirhams.

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Ennakl (+4% à 35,88 DH), Eqdom (+3,92% à 1.247 DH), SMI (+2,91% à 1.415 DH), Timar (+2,86% à 180 DH) et Immorente Invest (+2,54% à 111 DH).

À l’opposé, BMCI (-5,98% à 545,30 DH), Delattre Levivier Maroc (-5,78% à 63,07 DH), Auto Hall (-4,61% à 89 DH), Auto Nejma (-3,76% à 1.920 DH) et Lesieur Cristal (-2,36% à 180 DH) ont enregistré les plus fortes baisses.

MA