La Bourse de Casablanca termine proche de l’équilibre ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé proche de l’équilibre mardi, le MASI prenant 0,01% à 10.472,04 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a cédé du terrain à hauteur de 0,02%, à 839,33 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,27%, à 793,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s’est octroyé 0,6%, à 859,67 pts. Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, a reculé de 0,01%, à 9.576,6 pts, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, a baissé de 0,06%, à 8.707,64 pts.

Le secteur pharmaceutique s’est offert la hausse la plus forte (+4,85%), suivi du secteur des services de transport (+2,57%), du secteur des boissons (+2,02%), et du secteur des loisirs et hôtels (+1,68%).

Du côté des perdants, l’indice des sociétés des loisirs et hôtels a accusé la plus forte baisse (-1,68%), suivi de l’indice des sociétés de portefeuille-holdings (-1,45%) et de l’indice des mines (-1,26%).

Le volume global des échanges a porté sur 41,7 millions de dirhams (MDH) réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions portant sur Label Vie (17,35 MDH), Attijariwafa Bank (7,84 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (5,91 MDH). La capitalisation boursière a dépassé, de son côté, les 546,22 milliards de dirhams.

Sur le plan individuel, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Stokvis Nord Afrique (+5,87% à 11,37 dirhams (DH)), Sothema (+5,38% à 1.370 DH), Sanlam Maroc (+4,62% à 993,9 DH), Eqdom (+3,99% à 909,9 DH) et Ib Maroc.Com (+3,96% à 18,92 DH).

À l’opposé, Salafin (-3,84% à 589 DH), Wafa Assurance (-2,67% à 3.650 DH), Bcp (-2,1% à 231 DH), Managem (-1,88% à 2.501 DH) et Risma (-1,68% à 117 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L.