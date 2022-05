La Bourse de Casablanca termine la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca a clôturé en grise mine, ce vendredi, son indice principal, le Masi, cédant 0,42%, à 12.626,59 points (pts).

Au terme d’une séance en dents de scie, le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,4%, à 1.019,54 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s’est délesté, quant à lui, de -0,88%, à 946,05 pts.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco All-Liquid et le FTSE CSE Morocco 15, ils ont cédé du terrain à hauteur de respectivement -0,47%, à 10.636,23 pts et -0,46%, à 11.739,66 pts.

Sur le plan sectoriel, 12 indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont clôturé en repli, contre 7 en hausse, tandis que les 4 restants n’ont affiché aucune variation.

Plombé par AtlantaSanad (-5,74%), Wafa Assurance (-3,93%) et Saham Assurance (-0,36%), le secteur des assurances a accusé la plus forte baisse de la séance (-3,26%).

L’indice des télécommunications a abandonné, quant à lui, 1,18%, celui des distributeurs s’est replié de -1,06% et celui de la participation et promotion immobilières -0,95%.

Du côté des gagnants, le secteur de l’électricité s’est offert la meilleure performance de la journée, devançant ceux de société de financement et autres activités financières (+1,87%) et de l’industrie pharmaceutique (+1,86%).

Le volume global des échanges s’est établi, au titre de la séance, à plus de 169,86 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central (Actions) et dominé par les transactions portant sur Attijariwafa Bank (46,45 MDH), Itissalat Al-Maghrib (18,68 MDH) et Lafargeholcim Maroc (16,38 MDH).

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 659,58 milliards de dirhams (MMDH).

Du côté des valeurs, Atlantasanad (-5,74% à 130,5 dirhams (DH)), Wafa Assurance (-3,93% à 4.400 DH), BMCI (-3,06% à 475 DH), Fenie Brossette (-2,75% à 122 DH) et Sonasid (-1,94% à 855,1 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

À l’opposé, SMI (+5,99% à 1.823 DH), Involys (+5,86% à 107,5 DH), Taqa Morocco (+5,17% à 1.140 DH), Maghreb Oxygène (+4% à 329,15 DH) et Eqdom (+3,92% à 1.247 DH) ont affiché les plus fortes hausses.