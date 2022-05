La Bourse de Casablanca termine la séance en hausse

La Bourse de Casablanca a terminé la séance en hausse ce vendredi, le MASI ayant progressé de 0,87% à 12.682,21 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a bondi de 1,19% à 1.025,42 pts et le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a évolué à la hausse de 0,92%, à 948,25 pts.

Le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs de la Bourse de Casablanca, classées par capitalisation boursière, et le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont avancé de respectivement 1,19%, à 11.795,51 pts et 1,06% à 10.690,78 pts.

Au terme de cette journée, 15 secteurs ont été en hausse contre 6 en baisse et 2 titres ont été stables.

Le secteur des services de transport a enregistré la hausse la plus forte (+3%), suivi du secteur des loisirs et hôtels (+2,5%).

A l’opposé, l’indice relatif à l’industrie pharmaceutique a accusé la plus forte baisse (-1,59%), suivi de l’indice du pétrole et gaz qui s’est replié de 0,45%.

Le volume global des échanges s’est chiffrés à 75,52 millions de dirhams (MDH). Au volet des valeurs les plus actives, Managem a apporté 20,26 millions de dirhams (MDH), Sonasid 8,85 MDH et Itissalat Al-Maghrib 7,96 MDH. Quant à la capitalisation boursière, elle a porté sur près de 661,78 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le plan individuel, Smi (+5,71% à 1.480 dirhams (DH)), Jet Contractors (+5,58% à 208 DH), Cosumar (+3,4% à 243 DH), Hps (+3,32% à 6.200 DH) et Sodep-Marsa Maroc (+3% à 273 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

En revanche, Timar (-3,97% à 172,85 DH), Auto Hall (-3,4% à 85 DH) et Bmci (-3,4% à 480,1 DH) et Afric Industries Sa (-2,34% à 367,2 DH) ont réalisé les plus fortes baisses. Ils ont été suivis par Lesieur Cristal (-1,78% à 176,8 DH).