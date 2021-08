La Bourse de Casablanca termine juillet en baisse

La Bourse de Casablanca a clôturé le mois de juillet en baisse, ses deux principaux indicateurs, Masi et Madex, cédant respectivement 0,85% et 0,95%.

Ainsi, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a reculé à 12.304,15 points, le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a baissé de 1,09% à 1.005,11 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est affiché à 9.995,05 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à 9,01% et 8,76% respectivement.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,65% à 11.598,49 points et le FTSE Morocco All-Liquid a baissé de 1,06% à 10.477,52 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est replié, quant à lui, de 0,85% à 921,51 points.

Sur le plan sectoriel, 17 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont terminé dans le rouge, tandis que seulement 7 ont pu échapper à la baisse.

Le secteur des « Sylviculture et Papier » a accusé le plus fort recul de la période (-8,97%). En outre, le secteur « Participation et promotion immobilières » a chuté de 8,7% et l’indice des « Loisirs et Hôtels » s’est replié de 5,11%.

A l’opposé, le secteur d' »Équipements électroniques et électriques » (+29,15%) a affiché la plus forte hausse de juillet, suivi des secteurs « Industrie Pharmaceutique » avec +14,78%, « Pétrole et Gaz » (+3,94%), et « Services de Transport » (+3,8%).

S’agissant de la capitalisation boursière, elle a avoisiné les 633,23 milliards de dirhams (MMDH). Alors que le volume global des échanges s’est établi à plus de 9,36 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Fenie Brossette a affiché une hausse 68,65%, devançant Nexans Maroc (+29,15%), Sothema (+16,27%), Zellidja S.A (+9,88%) et Colorado (9,26%).

En revanche, le titre « Alliances » a accusé la plus lourde baisse (-10,23%), suivi de Res Dar Saada (-9,07), Med Paper (-8,97%), SMI (-8,68%), Douja Prom Addoha (-8,21%), Aluminium du Maroc (-7,99), et Agma (-7,19%).

S.L. (avec MAP)