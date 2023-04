La Bourse de Casablanca termine en territoire positif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé ses échanges en territoire positif, mercredi, son indice phare, le MASI, ayant progressé de 0,11% à 10.483,37 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,13% à 840,43 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est adjugé 0,33% à 795,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca s’est, quant à lui, délesté de 0,45% à 855,8 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se sont octroyés respectivement 0,09% à 9.585,1 pts et 0,02% à 8.709,07 pts.

Sur le plan sectoriel, l’indice de la sylviculture et papier s’est offert la hausse la plus forte (+4,64%), devant les mines (+2,21%) et la santé (+2,07%).

L’indice des télécommunications a accusé la plus forte baisse (-2,28%), suivi de la participation et promotion immobilières (-0,7%) et des distributeurs (-0,64%). Le volume global des échanges a porté sur 92,81 millions de dirhams (MDH). Il a été réalisé entièrement sur le marché Central. Attijariwafa Bank a occupé la première place des instruments les plus actifs avec 27,99 MDH, devant Label Vie (25,94 MDH) et Sodep-Marsa Maroc (11,49 MDH). La capitalisation boursière a dépassé 546,94 milliards de dirhams (MMDH).

Sur le front des valeurs, les plus fortes hausses ont été affichées par Med Paper (+4,64% à 24,8 DH), Managem (+4,4% à 2.611 DH), Afric Industries Sa (+2,78% à 370 DH), Cih (+2,52% à 312,8 DH) et Akdital (+2,07% à 296 DH).

En revanche, Stokvis Nord Afrique (-3,25% à 11 DH), Sonasid (-2,95% à 560 DH), Res Dar Saada (-2,63% à 10 DH), Minière Touissit (-2,62% à 1.781 DH) et Colorado (-2,41% à 40,5 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

S.L.