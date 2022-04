Riyad: Adhésion du Maroc à l’Organisation de la coopération numérique

Le Maroc a adhéré à l’Organisation de la coopération numérique (DCO), a annoncé mardi l’organisation multilatérale basée à Riyad.

Le Maroc devient ainsi le 9ème membre de l’Organisation après que l’ambassadeur du Royaume en Arabie Saoudite, Mustapha Mansouri, ait signé l’acte constitutif de la DCO lors d’une cérémonie à Riyad.

L’adhésion du Maroc « constitue un apport qualitatif à l’action de la DCO, eu égard à la position du Royaume en tant qu’axe numérique et technologique de référence au niveau africain », a indiqué mardi l’Organisation dans un communiqué.

Elle « s’inscrit dans le cadre des objectifs du Maroc en matière d’accélération du chantier de la transition numérique, visant à répondre aux nouveaux défis socio-économiques, contribuer à l’amélioration du climat des affaires et élargir les initiatives visant l’autonomisation des femmes, des jeunes et des entrepreneurs, en vue de réaliser les potentialités de l’économie numérique”, a-t-on ajouté de même source.

En rejoignant la DCO, le Maroc contribuera à augmenter le PIB global des pays membres, qui dépassera 2 trillions de dollars, tandis que la population des États membres augmentera à plus d’un demi-milliard d’habitants, dont 70% âgés de moins de 35 ans.

La Secrétaire générale de l’Organisation, Dima Al-Yahya a souligné que le Maroc a réalisé des progrès remarquables dans l’élaboration de son agenda numérique et offre à ses citoyens l’opportunité de prospérer sous l’égide de l’économie numérique, faisant savoir que les deux parties travailleront ensemble sur le renforcement de l’impact de la DCO en matière d’édification d’une économie numérique mondiale basée sur l’inclusion.

En plus du Maroc, l’Organisation de Coopération numérique, qui œuvre pour la réalisation de la prospérité numérique à travers des activités et des initiatives axées sur l’économie numérique et le soutien des jeunes, des entrepreneurs et des femmes, comprend le Bahreïn, le Koweït, le Nigeria, le Sultanat d’Oman, le Pakistan, la Jordanie, le Rwanda et l’Arabie Saoudite.

